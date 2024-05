Milan, ultim’ora incredibile: l’ufficialità riguarda De Zerbi

Il Milan può tornare a pensare al profilo di De Zerbi per il post Pioli, il Brighton annuncia l’addio dell’allenatore.

L’esperienza di Stefano Pioli al Milan è in dirittura d’arrivo, il 26 maggio la stagione finirà e ci sarà solo spazio per pensare al futuro e il mister a quanto pare non fa più parte di quello che sarà il progetto rossonero che verrà. Ormai è già da un po’ che si pensa che Pioli lascerà il Milan anche se non è ancora arrivato nessuno avviso ufficiale da parte del club.

Nonostante tutto in queste settimane tantissimi sono stati i nomi accostati alla panchina milanista: Julen Lopetegui, Marc van Bommel, Sergio Conceicao, Paulo Fonseca e Thiago Motta, passando per il sogno della tifoseria: Antonio Conte. Tra tutti questi nomi però uno dei primissimi è stato quello di Roberto De Zerbi.

Il gioco proposto con il Brighton e le sue idee tattiche moderne è sempre piaciuto molto alla società, che infatti si era interessato per capire la fattibilità dell’operazione. Pista che però non è mai stata veramente percorsa, con lo stesso allenatore che, intervistato da The Athletic, ha espresso la sua volontà di rimanere in Inghilterra alla guida del Brighton.

De Zerbi non è più l’allenatore del Brighton: il comunicato

Nel calcio però si sa tutto può cambiare in un attimo, se solo qualche ora fa l’allenatore aveva manifestato la voglia di restare nel club inglese, qualche minuto fa in seguito ad un incontro con la società, è arrivato il comunicato ufficiale: De Zerbi non è più l’allenatore del Brighton. Queste le parole: “Il Brighton & Hove Albion ha confermato che l’allenatore Roberto De Zerbi lascerà il club dopo l’ultima partita della stagione di Premier League di domani contro il Manchester United”.