Calciomercato Milan, ormai ci siamo: stretta finale per il prossimo colpo

Manca sempre meno per la fumata bianca per il secondo acquisto del Milan. I club non sono mai stati così vicini tra di loro.

Il Milan lavora senza sosta sul campo in vista della prossima stagione per poter arrivare nelle migliori condizioni possibili. Attualmente si trova negli Stati Uniti dove, per il secondo anno consecutivo, parteciperà al Soccer Champions Tour. Un’ottima occasione per mettersi in gioco, in attesa dell’inizio del campionato, sfidando le più grandi squadre d’Europa come il Manchester City, il Real Madrid e infine il Barcellona.

Inoltre, il Diavolo, è concentrato sul mercato in entrata, infatti, ha ben chiaro in mente ciò che vuole regalare alla squadra del nuovo allenatore Paulo Fonseca. L’obiettivo è quello di migliorare la rosa e renderla ancora più competitiva per riportare il nome dei rossoneri in alto. Per questo motivo, il primo nome ufficiale del mercato è quello di Alvaro Morata, attaccante che conosce molto bene la Serie A, ma non sarà l’unico nome in attacco.

Per quanto riguarda la difesa, i Rossoneri, devono valutare vari nomi in vista della possibile partenza di Thiaw. L’obiettivo numero uno, però, come precedentemente accennato è Strahinja Pavlovic, difensore del Salisburgo classe 2001, con la trattativa con il club rossonero potrebbe essere sempre più vicina alla chiusura.

Mercato Milan, distanza minima con il Salisburgo per Strahinja Pavlovic

La società rossonera vuole portare Strahinja Pavlovic a vestire la maglia rossonera in quanto è il nome giusto per la difesa della nuova rosa di Paulo Fonseca, avendo la giusta personalità che ad oggi il Diavolo cerca. Il giocatore ha già dato l’ok per il trasferimento ormai da tempo, mentre i due club dovevano definire gli ultimi dettagli con le cifre. Di seguito sono riportati gli ultimi contatti avvenuti tra Milan e Salisburgo secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Secondo il quotidiano, le due parti non erano mai state così vicine. Infatti, il club rossonero ha già un accordo di poco meno di 2 milioni di euro per i prossimi cinque anni con il calciatore. Il Salisburgo chiedeva 25 milioni per il cartellino di Pavlovic e con l’offerta del Milan rimane ormai poca distanza considerando la parte fissa di 20 milioni con anche l’aggiunta di 3-4 milioni di commissioni.

Salvo, dunque, clamorosi capovolgimenti di fronte il centrale serbo sarà presto un nuovo giocatore del Milan con Fonseca che potrà finalmente abbracciare il suo nuovo difensore. È chiaro poi che l’arrivo del classe 2001 spingerebbe sempre di più Malick Thiaw al Newcastle, con il Milan che si muoverebbe anche per un secondo difensore.