Leao-Napoli, pressing di Conte: pronto lo scambio

La grande notizia delle ultime ore è l’interesse del Napoli per Rafael Leao: Conte vuole l’attaccante, attenzione a uno scambio tra big rivali

Il Milan è all’alba di una nuova rivoluzione che è già partita con i cambiamenti relativi la dirigenza e la panchina. Le firme di Igli Tare e Massimiliano Allegri sono destinate a dare un nuovo volto al club, ma ora è la volta della rosa, in cui diversi big potrebbero partire e altri arrivare in Lombardia.

Proprio in tal senso, oggi è scoppiata una bomba lanciata da ‘Il Mattino’ e riguarda il forte interesse del Napoli per Rafael Leao. L’attaccante portoghese ha un valore di mercato superiore a 70 milioni di euro, ma De Laurentiis è pronto a investimenti enormi, come promesso ad Antonio Conte e, dopo l’arrivo di De Bruyne, è pronto a un altro colpo di primissimo livello per sostituire Kvaratskhelia.

La verità su Leao al Napoli: le possibilità per il futuro

È evidente che acquisire le prestazioni di uno dei calciatori più importanti della Serie A, che gioca in una diretta concorrente, porterebbe il Napoli in un’altra dimensione. I partenopei restano la squadra da battere, avendo vinto lo scudetto e avendo confermato l’allenatore, ma tutte le altre squadre di primo livello cambieranno tanto la prossima estate.

Leao ha ancora un contratto piuttosto lungo con il Milan, per cui i rossoneri sembrano intenzionati a trattenerlo, ma su di lui c’è anche l’interesse del Bayern Monaco e quello di alcune big di Premier, che da tempo seguono le sue prestazioni.

Bisogna capire anche cosa ne penserà Massimiliano Allegri, che ha appena firmato il suo ritorno, di perdere il suo calciatore più rappresentativo ancora prima di averlo potuto utilizzare in Serie A. Proprio per questo, il Napoli potrebbe spingere per uno scambio per convincere i rossoneri.

Conte spinge per Leao: occhio allo scambio

Antonio Conte ha chiesto a più riprese un sostituto di Kvaratskhelia che non è arrivato a gennaio. Ora Leao potrebbe essere il profilo ideale, in grado di portare qualità e caratteristiche uniche nella rosa del Napoli.

Per questo, i partenopei, pur di arrivare al portoghese, potrebbero mettere in ballo il cartellino di Anguissa come parziale contropartita tecnica, che risolverebbe i problemi a centrocampo del Milan. A quel punto, i club potrebbero iniziare a trattare su basi piuttosto diverse.