Milan, non solo Udogie: maxi affare con il Tottenham

Il Milan lavora alla costruzione della squadra per la prossima stagione: oltre a Udogie, occhio a un altro profilo dal Tottenham

Non mancano le sorprese in casa Milan in un’estate che sarà incandescente per i colori rossoneri. Il Diavolo va alla ricerca di profili pronti per fare la differenza e che possano avere un futuro brillante. Di sicuro, la squadra verrà globalmente rinforzata a immagine e somiglianza di Massimiliano Allegri, dopo la firma e il grande ritorno del tecnico a Milano.

Uno dei reparti più cari al livornese è la difesa, e proprio lì la società potrebbe agire per far sì di trovare nomi di primo piano che possa aumentare parecchio il rendimento complessivo della retroguardia e diminuire il numero di gol subiti. Partiamo dalla fascia sinistra, dove Theo Hernandez è sempre più vicino a dire addio.

Theo Hernandez lascia il Milan: i possibili sostituti

Il terzino francese ha vissuto la stagione più brutta da quando è al Milan. Non è praticamente mai riuscito a trovare continuità e ha trovato errori decisivi per il percorso della squadra, soprattutto in Champions League contro il Feyenoord.

Il rinnovo di contratto è in stallo e fermo da mesi, per cui ormai l’addio dell’ex Real sembra scontato e con l’Arabia Saudita che spinge: l’Al Hilal è pronta a mettere sul piatto una cifra importantissima per il ragazzo, che sembra poter convincere tutte le parti in causa. Il Milan, però, non può farsi trovare impreparato e va a caccia di sostituti di primo livello.

Un nome che piace parecchio ai rossoneri gioca nel Tottenham, ma ha già calcato i campi di Serie A con la maglia dell’Udinese. Si tratta di Destiny Udogie, terzino di piede mancino con grande qualità in fase di spinta che è presente nelle liste dei convocati di Luciano Spalletti.

Non solo Udogie: occhio a un altro nome dal Tottenham

Il Tottenham potrebbe essere una risorsa importante per il calciomercato del Milan. Infatti, i rossoneri potrebbero puntare un centrale di difesa che ha trovato poco spazio nella prossima stagione.

Radu Dragusin aveva fatto molto bene con la maglia del Genoa prima che gli Spurs puntassero su di lui. Ora potrebbe tornare in Italia da Allegri che lo conosce bene, visti i suoi trascorsi nel settore giovanile bianconero. Vedremo se i londinesi apriranno al prestito con obbligo di riscatto per lui.