News Milan, Pulisic da brividi: le sue parole fanno impazzire i tifosi

Direttamente dalla tournée americana Christian Pulisic ha parlato della sua prima stagione al Milan. Parole da brividi verso i tifosi.

Il Milan è pronto a dare avvio alla nuova stagione, che comincerà tra poco meno di un mese: i rossoneri saranno impegnati nella sfida interna contro il Torino il 17 agosto. La dirigenza rossonera è al lavoro per completare gli acquisti da integrare all’interno della rosa, con alcune cessioni che possono contribuire l’inserimento di muovi innesti. Gli occhi di Giorgio Furlani sono puntati su diversi calciatori di livello che, in caso di offerte soddisfacenti, sono pronti ad approdare ai piedi del Duomo.

Attualmente il Milan si trova negli Stati Uniti, dove sta svolgendo la tournée estiva del ritiro precampionato in vista della prossima stagione.

Il club è atteso a sfide stellari durante il soggiorno americano, dove andranno in scena partite contro il Manchester City, Real Madrid e Barcellona: le gare saranno molto importanti per capire il livello della rosa rossonera e sfidarsi contro le migliori squadre europee, è sempre un motivo di orgoglio che trasmette energia positiva.

L’attesa è tanta e i tifosi rossoneri sognano ancora in diversi colpi per ridurre notevolmente il gap accumulato nelle ultime due stagioni, dal Napoli prima e dall’Inter poi. Il club rossonero cercherà con l’intero arsenale, non ancora al completo, di lottare con le pretendenti per la vittoria al titolo.

Milan, la conferenza stampa dagli USA: Pulisic scalda il cuore ai tifosi

L’intera società rossonera è a sostegno della squadra in questa tournée estiva negli Stati Uniti e in serata, ore 20:30 italiane, membri importanti rossoneri hanno tenuto una conferenza stampa.

Tra i presenti insieme a Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Paulo Fonseca, era presente anche Christian Pulisic, calciatore americano di proprietà del Milan.

L’eterno classe ’98 ha parlato del suo momento con i rossoneri e delle sue sensazioni: “È incredibile tornare qui in Tour con il Milan – continua il calciatore entusiasta – giocare davanti alla mia famiglia e i miei amici con questo club iconico è fantastico.”

Christian Pulisic ha messo a confronto anche le due idee di calcio, tra quello italiano e americano: “La passione del calcio in Italia è simile a quella che abbiamo in America, ma giocare nel Milan è speciale e diverso da tutto il resto”.

Parole d’amore dunque quelle dell’esterno americano del Milan, che è pronto e determinato a compiere un’altra super stagione, dopo quella della passata stagione: il calciatore sarà un punto fermo dell’attacco di Paulo Fonseca ed è pronto a regalare enormi gioie ai tifosi rossoneri.