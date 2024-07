Milan mercato, Fonseca non ha dubbi: vuole questo giocatore a tutti i costi

Ultime notizie Milan per il mercato in entrata, si lavora su un profilo che Paulo Fonseca desidera a tutti i costi.

Dopo settimane difficili in casa Milan per l’inizio della finestra di mercato estivo, finalmente la dirigenza è pronta ad affondare i giusti colpi per poter migliorare la squadra e renderla ancora più competitiva in vista della prossima stagione. Nel frattempo, gli uomini di Fonseca, lavorano sul campo per poter arrivare in ottima forma alle prime partite di campionato. In programma ha tre amichevoli: Manchester City domenica 28 luglio alle ore 00.00, il Real Madrid giovedì primo agosto alle ore 02:30 e infine il Barcellona mercoledì 7 agosto all’01:30. Ottimi test per trovarsi preparati alla prima partita in campionato della Serie A in onda il 17 agosto contro il Torino alle ore 20.45.

La società rossonera vuole regalare al nuovo allenatore Paulo Fonseca una squadra pronta che possa così riportare la rosa ad alti livelli. Il primo colpo, infatti, in attacco è stato quello di Alvaro Morata, giocatore che conosce molto bene la serie A, dopo l’addio di Olivier Giroud. Non sarà l’unico acquisto per i rossoneri, infatti, successivamente Ibrahimovic insieme a Moncada e Furlani vogliono lavorare anche sulla difesa e sul centrocampo. Il primo nome sulla lista per vestire la maglia rossonera è quello di Emerson Royal.

Mercato Milan, i rossoneri spingono per Emerson Royal

La società rossonera ha puntato gli occhi su Emerson Royal, terzino destro del Tottenham classe 1999. È il primo nome sulla lista per rinforzare la fascia destra. Di seguito sono riportate le ultime novità sul giocatore che è fondamentale per il gioco di Paulo Fonseca.

Paulo Fonseca ha fatto sapere alla società di volere per la rosa del Diavolo il terzino destro Emerson Royal. Di conseguenza i rossoneri cercano di accontentare il proprio allenatore. La squadra inglese valuta il cartellino del giocatore intorno ai ai 20 milioni di euro e per questo motivo la società rossonera sta cercando di avvicinarsi alla richieste degli Spurs.

Per il Milan, quindi, mancherebbe solo l’intesa con la squadra del Tottenham, in quanto, ha trovato già da tempo l’accordo con l’entourage del calciatore brasiliano. Infatti, il terzino avrebbe già dato il suo benestare per il trasferimento in maglia rossonera. Complice soprattutto la sua volontà di partecipare alla Champions League e di ricoprire un ruolo che sia centrale nel progetto.

Nei prossimi giorni sicuramente sono attese novità sul giocatore.