Addio al Milan, non solo Kalulu: altro tesoretto in arrivo per il club

Dopo Pierre Kalulu, che sarà riscattato dal Milan, un altro calciatore dirà addio ai rossoneri. La cessione del giocatore porterà un tesoretto nelle casse club.

L’arrivo di Tare è la prima mossa di una mini rivoluzione in casa Milan, non solo a livello societario. La ricerca del nuovo direttore sportivo determinerà il nuovo allenatore. E da questa scelta dipenderà, a sua volta, la composizione dell’organico. È ovvio che almeno un sacrificio sarà necessario per fare cassa, reinvestendo poi la somma ottenuta sul mercato in entrata. Ad oggi i principali indiziati a lasciare sono Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, da tenere d’occhio anche gli sviluppi attorno a Rafa Leao e Mike Maignan.

Milan, oltre alla cessione di un big fondamentali i riscatti: altro addio definitivo all’orizzonte

Per racimolare un buon gruzzoletto ci si servirà anche delle cifre ricavate da eventuali riscatti. Incasso certo, o così sembra, quello proveniente dalla permanenza alla Juventus di Pierre Kalulu. La stagione del francese ha convinto la Signora ad esercitare il riscatto a 14 milioni di euro. Il centrale potrebbe essere seguito da un altro ex compagno a Milanello, Tommaso Pobega, fresco vincitore della Coppa Italia con il Bologna.

Come riferito dal “Corriere dello Sport”, il club di Saputo vuole confermare il centrocampista, ma ad una cifra inferiore rispetto a quella pattuita nell’estate scorsa. L’obiettivo di Sartori è quindi abbassare la richiesta del Milan, pari a 12 milioni di euro. La società emiliana proverà quindi a sedersi al tavolo con gli esponenti rossoneri per scendere a patti.