Milan, ansia Reijnders: segnale d’intesa al City

C’è tanto da fare per Igli Tare. Il nuovo direttore sportivo del Milan deve affrontare anche la questione Reijnders

Non solo allenatore e nuovi acquisti. Igli Tare dovrà lavorare anche su alcune situazioni spinose tra cui quella relativa al futuro di Tijiani Reijnders.

Vice-capocannoniere della stagione rossonera con quindici gol messi a segno tra campionato e coppe, Tijiani Reinders ha – da tempo – attirato su di sé l’attenzione di molti club europei. Uno su tutti, il Manchester City di Pep Guardiola che a giugno sarà impegnato nel Mondiale per Club dove affronterà anche la Juventus nella terza partita della fase a gironi. Insieme a Rafael Leao e Christian Pulisic è il giocatore di maggior valore dell’organico rossonero, ma il suo rendimento è stato superiore agli altri top player del Milan. Un rendimento che non è certamente passato inosservato.

Pep Guardiola lo vuole a tutti i costi e punta ad averlo a disposizione già per il Mondiale per Club, soprattutto dopo l’addio di Kevin De Bruyne, promesso sposo del Napoli dopo la scadenza del contratto con i Citizens. Di recente l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani ha assicurato che i big non verranno ceduti, ma chiaramente la volontà del diretto interessato potrebbe fare la differenza, in attesa della prima vera offerta del Manchester City che potrebbe mettere sul piatto una proposta da circa settanta milioni di euro.

Calciomercato Milan, Reijnders e quel segnale al Manchester City

Il giocatore potrebbe avere chiaramente voglia di sposare la causa del Manchester City, per motivi di natura economica e non solo dato che il prossimo anno il Milan non prenderà parte ad alcuna coppa europea mentre i Citizens disputeranno regolarmente la Champions League, partendo tra le favorite come è ormai consuetudine.

E stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, nelle ultime ore sarebbe emerso un dettaglio particolarmente indicativo. Tijiani Reijnders aveva prenotato un periodo di vacanza ad Ibiza a inizio luglio con la sua famiglia, ma nelle scorse ore ha disdetto tutto. Dietro questa decisione potrebbe esserci proprio il Manchester City, intenzionato a chiudere l’operazione in tempi relativamente rapidi in modo da poterlo avere a disposizione per il Mondiale per Club in programma a giugno negli Stati Uniti d’America. Il Milan potrà comunque consolarsi con l’importante plusvalenza.