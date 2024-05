News Milan, tifosi in attesa: cosa manca per l’ufficialità?

I tifosi del Milan sono in attesa dell’ufficialità. Un’ufficialità che potrebbe arrivare già nella sfida contro il Genoa.

Il Milan ha il proprio sguardo diviso nel suo finale di stagione. Una parte del Diavolo guarda già alla prossima stagione, con focus sull’allenatore che verrà, mentre un’altra deve restare con la mente a queste ultime quattro giornate di Serie A. Infatti la dirigenza rossonera ha dichiarato che l’obiettivo per questo finale è quello di raggiungere il secondo posto. In primo luogo perché resta solo più quello da portare a casa, ma c’è un altro motivo. Infatti il Milan vuole partecipare alla prossima edizione della Supercoppa Italiana, che ancora una volta si terrà con la formula della Final Four.

Di conseguenza è importante che la squadra di Pioli chiuda in maniera decorosa la propria stagione prima di congedarsi. Dopodiché nulla è scontato in casa Milan, soprattutto lato allenatore. Infatti Pioli sembra essere sempre più lontano da Milanello, con Sergio Conceiçao passato in pole position per la panchina rossonera. Tornando al discorso Supercoppa Italiana è importante notare un particolare: al Milan basta il terzo posto in classifica. Ciò non significa che il Diavolo tirerà i remi in barca, ma che la dirigenza rossonera può dormire sonni abbastanza tranquilli. Tanto che la matematica certezza potrebbe arrivare addirittura contro il Genoa.

Milan in Supercoppa, con il Genoa per la matematica

La sfida tra Milan e Genoa andrà in scena domani pomeriggio alle 18 a San Siro, teatro di una partita che ha poco da dire lato classifica. Infatti i rossoneri sono praticamente sicuri della Champions League, mentre il Grifone è tranquillissimo nelle sua zona mediana in graduatoria. Tuttavia la partita sarà comunque importante per il Diavolo, dato che la certezza della qualificazione alla Supercoppa può già arrivare domani. Infatti, in caso di vittoria contro i rossoblù, il Milan si giocherà la Final Four di Supercoppa Italiana, pur senza essere sicuro del secondo posto.

C’è da notare come la Juventus, attualmente terza, sia già qualificata come finalista della Coppa Italia. Di conseguenza la corsa del Milan cambia dimensione, scalando di una posizione. Quindi la squadra su cui fare i propri calcoli non è Madama, ma il Bologna di Thiago Motta. In particolare, se gli uomini di Pioli battessero il Genoa, il Milan volerebbe a +9 sul Bologna a tre giornate dal termine della Serie A con gli scontri diretti a favore. Di conseguenza, seguendo questo semplice incastro, il Diavolo può qualificarsi alla Final Four di Supercoppa Italia già domani sera a San Siro.