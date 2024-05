Conte Milan, la rivelazione spiazza i tifosi: “È vicino a questa squadra”

Il nome di Antonio Conte è stato più volte accostato al futuro della panchina rossonera: l’ex Juventus e Inter arriverà davvero al Milan? La rivelazione.

Il Campionato di Serie A sta per chiudere i battenti, ma nelle prossime settimane avremo modo comunque di continuare a guardare partite di calcio, grazie agli Europei che si disputeranno in Germania. I primi verdetti sono già stati decretati: l’Inter si è laureata Campione d’Italia, Milan, Juventus e Bologna hanno raggiunto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, e la Salernitana attualmente è la prima squadra ad essere retrocesse in Serie B. In queste ultime due giornate si definirà la classifica, con altre due squadre costrette alla retrocessione.

Le prossime avversarie della squadra rossonera saranno Torino e Salernitana: contro la squadra di Juric, il Milan scenderà in campo domani sera, alle ore 20:45, mentre l’ultimo match stagionale verrà disputato a San Siro, davanti al tifo rossonero. In quell’occasione, il pubblico del Meazza saluterà Olivier Giroud, che ha già annunciato il suo addio al Milan. Con molta probabilità ci sarà un altro uscente in casa Milan, nonché l’allenatore Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, non preoccupato di queste ultime due partite stagionali, è destinato ai saluti e in casa Milan si cerca il sostituto.

Sostituto Pioli, Conte si allontana dal Milan: la rivelazione

In queste ultime settimane, tanti sono stati i nomi di allenatori accostati al Milan come sostituti di Stefano Pioli: tra questi, c’è stato anche il nominativo di Antonio Conte, ex allenatore di Juventus e Inter. Nelle ultime ore, però, il suo nome si è allontanato dall’ambiente rossonero, per avvicinarsi più ad un’altra squadra italiana, ovvero il Napoli.

A confermare quest’indiscrezione è un’ex dirigente italiano, Luciano Moggi, che intervenuto durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” a Radio Crc, ha espresso il suo pensiero riguardo la posizione di Antonio Conte, in base anche alle conoscenze in comune con il tecnico:

Conte potrebbe essere vicino al Napoli, le mie sensazioni parlando con gente vicina ad Antonio sono queste. La Juventus dovrebbe aver chiuso per Thiago Motta, il Milan sta cercando all’estero per cui resta il Napoli.

I rumors degli ultimi giorni che vedono Antonio Conte sempre più vicino alla panchina del Napoli, dunque, sono confermati da Luciano Moggi. Il tecnico leccese, dopo l’esperienza in Inghilterra, terminata prima del previsto, si è preso un anno di pausa e ora vorrebbe ripartire allenando una squadra italiana, che attualmente non è il Milan.