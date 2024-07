Non solo Fullkrug, l’Atletico tenta un altro scippo al Milan: c’è l’offerta

Dalla Francia arrivano novità di mercato cruciali per il Milan. L’Atletico Madrid grida vendetta e ci sta provando anche per il centrocampista.

Sembra essersi aperta una guerra di mercato tra il Milan e l’Atletico Madrid dopo il trasferimento in rossonero di Alvaro Morata. I colchoneros non hanno sopportato l’inserimento del Diavolo per l’attaccante spagnolo, per una trattativa lampo che ha presto portato il giocatore a Milano. Nello specifico, l’Atletico è rimasto molto turbato dal fatto che il Milan non lo ha nemmeno avvisato dell’affare in atto. E adesso, il club madrileno sembra pronto a vendicarsi!

D’altronde, gli spagnoli non si aspettavano l’addio di Morata quest’estate e adesso sono costretti a ricercare un sostituto. Abbiamo sentito del tentativo dell’Atletico Madrid per Niklas Fullkrug, uno degli obiettivi più caldi del mercato del Milan. Insomma, i colchoneros hanno tentato lo scippo, per gustare una vendetta soddisfacente. Al momento, il Diavolo resta in vantaggio sul tedesco, avendo ricevuto il suo ok al trasferimento. È con il Borussia Dortmund che si sta trattando per il prezzo definitivo dell’operazione.

Ma l’Atletico Madrid non si è di certo arreso, e ci sta provando per un altro calciatore che al momento è molto vicino al Milan. Gli spagnoli stanno cercando il sorpasso per aggiudicarsi il centrocampista e lasciare ai rossoneri una delusione di mercato. La notizia arriva dalla Francia.

Milan, l’Atletico anche sul centrocampista: offerta presentata

Come riporta FootMercato, noto media francese, l’Atletico Madrid è piombato fortissimo su Youssef Fofana, il centrocampista del Monaco che è vicino al trasferimento al Milan. Avete capito bene. I colchoneros vogliono riuscire a sgambettare il Diavolo. La fonte sottolinea che Fofana ha un accordo quasi stretto col Milan, ma resta larga distanza col Monaco per la cifra finale. Difatti, la richiesta dei francesi per liberare il giocatore è di 35 milioni di euro, mentre i rossoneri non vogliono spingersi oltre i 20-25.

In tutto ciò, si sono inserite Manchester United (non ha ancora presentato un’offerta) e per l’appunto Atletico Madrid, che ha già presentato un’offerta al giocatore. La notizia crea certamente un certo clamore, dato che è più che noto che il calciatore si sia praticamente promesso al Milan. Ma a condizioni economiche più vantaggiose, sarà difficile per i rossoneri competere con le due rivali europee. D’altronde, Red Devils e Colchoneros non avrebbero problemi a pagare il costo del cartellino fissato dal Monaco per Fofana.

Adesso, non ci resta che attendere novità sulla vicenda di mercato. Ma è certo che il Milan deve guardarsi le spalle!