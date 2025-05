Beffa di mercato Milan, è tutto vero: la notizia gela Furlani

I rossoneri non stanno affatto vivendo un momento facile e rischia di continuare a propagarsi anche in estate.

Il Milan è da mesi che pare stia vivendo un incubo dietro un altro, la speranza dei tifosi è che sia tutto un brutto sogno e non la realtà dei fatti. Anche perchè, se così fosse, si rischierebbe di vederlo proseguire nel tempo e con molta probabilità anche nel calciomercato estivo.

Il club in Via Aldo Rossi è chiamato alla rivoluzione in estate ma serviranno garanzie, anche dal punto di vista economico ma non solo.

Occhio al caso Adli, il Milan osserva la situazione.

Adli ha disputato una buona stagione in casa Fiorentina ed è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal club rossonero, servono però circa 10 milioni per riscattarlo. Secondo la Gazzetta dello Sport la società gigliata non vuole esercitare il riscatto ma eventualmente Fiorentina e Milan siederanno a tavolo le prossime settimane per trovare un accordo. Adli sta bene a Firenze e non è ormai più nei piani del club rossonero.

Adli alla Fiorentina ha fatto bene ma evidentemente la dirigenza della viola non vuole spendere troppo sul calciomercato visto che avrà da riscattare o scegliere di farlo già parecchi giocatori. Attualmente si riflette anche sul futuro di Raffaele Palladino, nonostante l’ex Monza abbia recentemente prolungato il suo contratto.