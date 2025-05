Addio Milan, è tutto fatto: accordo totale per la cessione

Il Milan ha già la prima cessione della prossima campagna estiva di calciomercato e potrà aiutare il club in Via Aldo Rossi.

Una stagione molto deludente in casa Milan, i rossoneri avevano ben altre speranze e invece non giocheranno coppe europee nella prossima stagione. Per questo la società lavorerà per monetizzare dalle cessioni, che siano in prestito o meno e il club sembra ben intenzionato a cedere diversi elementi. Un addio è praticamente fatto e rappresenterà un’interessante plusvalenza per i colori rossoneri.

Mercato Milan, è tutto fatto per la cessione

Il 21 agosto 2024 il comunicato della Juve per Kalulu recitava queste parole: ” Pierre Kalulu è un nuovo difensore della Juventus e arriva in prestito dal Milan fino al 30 giugno 2025. Rinforzo per la retroguardia a disposizione di mister Thiago Motta, il difensore nato a Lione il 5 giugno 2000 è cresciuto nel settore giovanile dell’Olympique Lione dal 2010 fino al 2018, approdando poi nella squadra B del club della sua città d’origine alla soglia della maggiore età.

Ora è certo che il centrale francese rimarrà a Torino, la voce era nell’aria da parecchio. A confermarlo ci ha pensato il noto giornalista di Dazn Orazio Accomando, tramite i suoi canali social. “Juventus, decisione presa: Kalulu sarà riscattato dal Milan per 14M + 3 di bonus. Tutto sarà formalizzato entro l’1 luglio. Sappiamo che quest’anno inoltre ci sarà una mini finestra di calciomercato dall’1 al 10 giugno. A causa del mondiale per club.

Kalulu convocato per la prima volta dalla Francia, che gioia per il centrale

Con il concludersi della stagione, è quasi giunto il momento di ritrovare le Nazionali e in particolare per le squadre europee terminerà il percorso della Nations League con la Final Four. La Francia ha diramato le convocazioni che Deschamps ha reputato migliori per questo percorso. Fofana, centrocampista del Milan rimarrà a casa mentre ci andranno sia Theo che Maignan. Per entrambi c’è aria d’addio.

Insieme a loro guadagna la prima convocazione in Nazionale maggiore Pierre Kalulu, formalmente ancora di proprietà del Milan ma in odore di riscatto con la Juventus. Una bella beffa per il club rossonero e andiamo a vedere meglio.

CONVOCATI

PORTIERI: Samba (Rennes), Maignan (Milan), Chevalier (Lilla)

DIFENSORI: Badè (Siviglia), Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Milan), Kalulu (Juventus), Konaté (Liverpool), Lenglet (Atletico Madrid), Pavard (Inter)

CENTROCAMPISTI: Guendouzi (Lazio), Koné (Roma), Rabiot (Marsiglia), Tchouaméni (Real Madrid), Zaire-Emery (PSG)

ATTACCANTI: Barcola (PSG), Cherki (Lione), Dembélé (PSG), Doué (PSG), Kolo Muani (Juventus), Mbappé (Real Madrid), Olise (Bayern Monaco), M.Thuram (Inter)