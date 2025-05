Svolta Allegri, deciso il suo futuro: l’annuncio è netto

Il Milan deve salvaguardarsi per il futuro e ci sono dei clamorosi sviluppi nella trattativa con Massimiliano Allegri.

I rossoneri stanno seriamente pensando di terminare il matrimonio con Sergio Conceicao al termine della stagione in quanto i rossoneri preferiscono iniziare un nuovo progetto. Un progetto che probabilmente nascerà senza competizioni europee e dai sedicesimi di Coppa Italia, proprio come il Napoli di Conte. Il tecnico leccese, infatti, nonostante sia sotto contratto con i partenopei è un nome sondato dal Diavolo.

Oltre a lui altri nomi importanti, tra cui Vincenzo Italiano, Gian Piero Gasperini e soprattutto Massimiliano Allegri. L’allenatore ex Juventus vuole tornare ad allenare, potrebbe essere un ritorno per lui in quel di Milanello. Intanto i due tecnici si allontano da un’altra top italiana, la Roma.

Totti allontana da Roma Conte e Allegri, più possibilità per il Milan

Quando parla Francesco Totti arrivano sempre titoli. Lo storico capitano della Roma, tra le stelle dell’EA7 World Legends Padel Tour, al Circolo Due Ponti, interviene a Sky, e parla netto del futuro della Roma. Dopo una battuta sul padel: “Da quando abbiamo smesso ci divertirci ci vediamo e stiamo bene insieme così con altri ex calciatori“, Totti dice: “Non parlo da dirigente perché non lo sono, ma dico che ai tifosi bisogna sempre dire la verità. Bisogna essere onesti, dire se la Roma è da primo, decimo o dodicesimo posto”.

Aggiunge, poi, “io spero che arrivi un top allenatore, prenderei un nome importante con carisma. Conte o Allegri? Secondo me hanno firmato altrove… poi magari sbaglio. Non so se prenderanno un allenatore italiano o straniero, l’importante è che abbia voglia e carisma. Un nome importante – ripete l’ex numero 10 – per una piazza che lo è“.

Conte a Torino e Allegri al Napoli? Possibile doppia beffa per il Milan

Antonio Conte a fine anno potrebbe dire addio al Napoli, molto probabilmente sarà un’ipotesi da prendere in considerazione solo in caso di scudetto. Qualora il tecnico ex Chelsea e Tottenham dicesse addio c’è la Juventus ad aspettarlo, mentre Aurelio De Laurentiis potrebbe tutelarsi con Massimiliano Allegri.

Sarebbe una duplice beffa per il Milan ma il club in Via Aldo Rossi in questo momento storico ha poco da offrire a tecnici di questo blasone. Ci sarà bisogno di rifondare.