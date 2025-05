Milan o Juventus? Lucca ha chiarito il suo futuro

Lorenzo Lucca è uno dei bomber più chiacchierati sul calciomercato: Milan e Juventus sono sull’attaccante, l’annuncio dell’italiano

La Serie A sta per volgere al termine e sono tanti i talenti che sono riusciti a mettersi in evidenza in questo campionato. Non c’è solo Nico Paz tra i calciatori maggiormente in evidenza, ma anche un bomber di primo piano come Lorenzo Lucca. Il centravanti dell’Udinese è arrivato in doppia cifra e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Davanti a sé ha un futuro splendido, anche perché negli ultimi mesi è riuscito a mostrare grandi miglioramenti sotto il profilo tecnico e tattico, confermando anche di saper sfruttare le sue doti naturali e fisiche in area di rigore. Tutte le principali big italiane hanno messo gli occhi su di lui – ma il Milan pensa anche ad altri colpi -, che nel frattempo ha dato un annuncio ben preciso sul suo futuro.

Il futuro di Lucca è in una big, ma lui pensa all’Udinese

Lucca ha parlato ai microfoni di ‘Italian football podcast’, non sbilanciandosi sulla sua prossima destinazione e su quale big preferirebbe per il suo futuro. Allo stesso tempo, ha riservato parole al miele per l’Udinese.

Prima di tutto, non ha negato la volontà di giocare – prima o poi – in una big assoluta: “Penso che ogni ragazzo che inizia a giocare a calcio voglia giocare per la Nazionale e per una squadra di vertice“. E poi ha anche aggiunto: “In questo momento penso solo all’Udinese, sono sotto contratto con loro. Hanno creduto in me fin dall’inizio, quando nessun altro club mi voleva”.

E ha concluso sottolineando di essere orgoglioso dell’ottimo rapporto che ha creato per la piazza: “Sono felice di avere questo rapporto con questo club, che è davvero straordinario”.

Il punto sul destino dell’attaccante

Come accennavamo, le pretendenti per Lucca sono davvero tante e sono aumentate nel corso del tempo. Milan e Juventus fanno sul serio per il ragazzo e nelle prossime settimane potrebbero già fare dei passi ufficiali per arrivare al bomber.

Non va sottovalutato neanche il Napoli: i partenopei hanno messo nel mirino Jonathan David e stanno cercando di arrivare al canadese, battendo anche la concorrenza dell’Inter, ma Lucca è sulla lista dei partenopei. Infine, non vanno scartati del tutto neppure i nerazzurri, anche se al momento Marotta e Ausilio sembrano maggiormente concentrati su altri obiettivi.