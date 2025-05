Reijnders City, esplodono le polemiche: caos social in casa Milan

Il centrocampista olandese del Milan, Tijjani Reijnders, potrebbe salutare il club in Via Aldo Rossi per il Manchester City.

Tijjani Reijnders è tra i migliori giocatori di questa sfortunata stagione per i rossoneri, probabilmente il migliore assieme a Christian Pulisic. Il club rossonero potrebbe suo malgrado essere costretto a cedere l’olandese.

C’è un fortissimo interessamento da parte del Manchester City per lui. I Citizens hanno l’arduo compito di rimpiazzare Kevin De Bruyne e i giocatori maggiormente seguiti sono Florian Wirtz e Tijani Reijnders. Questa possibile cessione fa impazzire i tifosi rossoneri.

Reijnders vicino al Manchester City, tifosi increduli

Tijjani Reijnders è tra i giocatori più impattanti del campionato di Serie A ma il club in Via Aldo Rossi rischia di perderlo, su di lui ci sono gli occhi di alcune tra le squadre più blasonate al mondo. In particolare, in vantaggio ci sarebbe il Manchester City di Pep Guardiola che sogna di avere lui come nuovo innesto a centrocampo.

Sono sorte parecchie polemiche tra i tifosi rossoneri per la situazione relativa a Tijjani Reijnders. Stando a quanto riportato da Sky, il calciatore pare molto vicino a vestire la maglia del Manchester City. I sostenitori del Diavolo stanno criticando a gran voce la scelta di lasciare andare via un calciatore di questo livello, specialmente per la brusca situazione che sta vivendo il club in Via Aldo Rossi.

Milan: come si sostituisce Reijnders?

Reijnders potrebbe trasferirsi a Manchester, sponda Blues. La volontà dell’ex Az Alkmaar è quella di andare in Inghilterra e il Milan sembra rassegnato alla partenza del suo talento. Il trasferimento di Reijnders ai Citizens dovrebbe portare nelle casse del Milan una cifra vicina ai 70 milioni. I rossoneri, a quel punto, andranno a reinvestire una parte della cifra per acquistare il sostituto. Nel mirino c’è, in particolare, Samuele Ricci del Torino.

C’è da considerare anche che il Manchester City giocherà il Mondiale per Club e vorrà farlo con un Reijnders in più nel motore, visto che De Bruyne sarà assente. Possibile dunque che il presidente Khaldun al-Mubarak acceleri e riesca a convincere il Milan nella finestra di mercato che inizierà l’1 giugno e terminerà il 10 dello stesso mese. Soldi che potrebbero poi reinvestire su Ricci del Torino.