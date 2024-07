Milan, nuovo assalto dalla Premier: si prendono il titolare di Fonseca

In attesa della chiusura degli affari per i prossimi innesti, occhio al mercato in uscita: nuovo assalto in arrivo dalla Premier.

Il mercato del Milan è pronto ad infuocarsi. Dopo l’acquisto di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, la dirigenza rossonera è al lavoro per mettere a disposizione di Paulo Fonseca altri nuovi innesti. I nomi più caldi sono sicuramente quelli di Strahinja Pavlovic, Youssouf Fofana e Lazar Samardzic. Per il difensore serbo il club rossonero è pronto ad avvicinarsi alla richiesta del Salisburgo (25 milioni di euro), con la trattativa che potrebbe presto concludersi positivamente.

Discorso simile anche quello per il centrocampista dell’Udinese, con il Milan intenzionato ad avanzare un’offerta che si avvicini alla richiesta del club friulano dopo aver già trovato l’accordo con il calciatore e il suo entourage. Per quanto riguarda Fofana continua il braccio di ferro con il Monaco, con il Milan che non vorrebbe spendere troppo vista la scadenza del contratto del francese con i monegaschi nel 2025.

Occhio però al mercato in uscita. Dopo aver mostrato interesse già nelle scorse settimane, un club di Premier League sarebbe pronto a tornare alla carica per un difensore rossonero. Si tratta di Malick Thiaw, con il Newcastle che avrebbe infatti mostrato grande interesse per il centrale tedesco.

Milan, assalto dalla Premier League per Thiaw: il Newcastle torna alla carica

Dopo l’interesse di mostrato già ad inizio estate, il Newcastle è pronto a tornare alla carica per Malick Thiaw. I Magpies hanno sondato la disponibilità del club rossonero alla cessione del difensore tedesco già nelle scorse settimane, con il suo agente Stipic che già a gennaio aveva iniziato a sondare diverse piste nel campionato inglese. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, al momento non sono arrivate ancora offerte ufficiali al club rossonero, ma la squadra inglese è molto interessata. Il classe 2001, infatti, piace molto al nuovo direttore sportivo Paul Mitchell.

L’idea del Milan sarebbe quella di trattenere Thiaw dato che il reparto difensivo necessita di rinforzi e non di rivoluzioni in uscita. Chiaramente dinanzi a offerte davvero importanti, non inferiori ai 30 milioni di euro, il club rossonero si troverebbe nella condizione di doverle quantomeno valutare. Il difensore classe 2001 resta in attesa di novità sul futuro e l’intenzione potrebbe intanto essere quella di migliorare l’attuale ingaggio da 800mila euro a stagione. Fonseca potrebbe avere un ruolo chiave nella decisione del tedesco, con un ruolo da protagonista nel suo nuovo Milan che potrebbe convincerlo a respingere gli assalti inglesi.