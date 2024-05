Allenatore Milan, contatti continui: accordo vicino?

Continuano i contatti della dirigenza del Milan per l’allenatore del prossimo anno: è lotta tra due nomi per la panchina.

Il Milan ha il proprio sguardo rivolto verso la sfida di domani contro il Genoa. A San Siro andrà in scena la partita tra Diavolo e Grifone, una partita che potrebbe regalare ai rossoneri la matematica qualificazione alla Supercoppa Italiana. Infatti, in caso di vittoria, la squadra di Pioli sarebbe matematicamente almeno terza: con la Juventus già dentro dalla Coppa Italia, il Milan tornerebbe in Supercoppa. Tuttavia è chiaro che l’obiettivo secondo posto, così come l’approdo in Supercoppa, sembra essere più una vittoria di Pirro. Per questo motivo il focus della dirigenza rossonera è già rivolto alla prossima stagione.

Infatti i rumors di mercato iniziano ad essere veramente tanti, soprattutto lato allenatore. Pioli è sempre più lontano dall’orbita rossonera, così come Lopetegui. L’allenatore spagnolo è passato dall’essere il numero uno al dimenticatoio in meno di una settimana, con le quotazioni di Conceiçao e Fonseca che si sono alzate negli ultimi giorni. Tuttavia il dualismo tra i due allenatori non arriva solamente dai risultati, ma anche da alcuni feedback importanti che stanno arrivando in casa Milan. In particolare, secondo GianlucaDiMarzio.com, l’allenatore del Porto sarebbe leggermente avanti, ma le cose potrebbero cambiare nei prossimo giorni.

Milan, Conceiçao o Fonseca?

Il Milan ha già lo sguardo verso il proprio futuro, un futuro del quale c’è ancora da decidere il condottiero. Infatti sembra ormai chiaro che Stefano Pioli non sarà più l’allenatore rossonero nella prossima stagione. Da qui sono nati i rumors che hanno raccolto tantissimi nomi come indiziati per la panchina del Diavolo. In particolare sembra che i due profili più caldi al momento siano quelli di Coinceçao e Fonseca. Infatti l’agente del tecnico del Porto è in contatto con la dirigenza del Milan, con la quale sono previsti altri appuntamenti in settimana. Tuttavia c’è anche la posizione di Fonseca da considerare.

Infatti l’ex allenatore della Roma ha già ricevuto una proposta interessante dal Marsiglia in Francia, senza però dare l’ok definitivo all’OM. Il motivo è chiaramente il Milan, che Fonseca sta aspettando per vedere se dovesse arrivare qualche tipo di proposta interessante. Tanto dovrebbe dipendere dalle richieste economiche dei due allenatori, con Conceiçao che non dovrebbe avere problemi a liberarsi dal Porto. Tuttavia dall’altro lato Fonseca può portare con sé i feedback estremamente positivi che arrivano dal Lille, squadra molto vicina al Milan. Infatti l’ex Roma resta un’opzione seria per il futuro del Diavolo, visto l’apprezzamento della dirigenza rossonera.