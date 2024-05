News Milan, Marotta ci prova ancora: derby di mercato

Si accende la corsa a un difensore italiano: altre big si aggiungono alla concorrenza. Il Milan rischia di perdere la priorità.

Il giocatore è sul taccuino della dirigenza del Milan da molto tempo. Anche lo scorso gennaio i dirigenti rossoneri si sono mossi per portare il difensore centrale a Milano, ma la trattativa non si è neppure aperta per il “no” categorico del presidente della squadra detentrice del cartellino.

Il profilo del giocatore italiano potrebbe essere la soluzione ottimale da inserire nel reparto difensivo rossonero. Tuttavia, la corsa alla conquista del cartellino del giocatore si complica e Sky Sport ci fornisce le ultime news a riguardo.

Il tanto corteggiato dalle big italiane, e non solo, è il difensore centrale granata, Alessandro Buongiorno, classe 1999. Le sue prestazione al Torino hanno fatto si che molti club si interessassero al suo profilo e che il suo valore di mercato aumentasse notevolmente. Nell’ultima partita in casa contro il Bologna, Buongiorno ha portato a casa una prestazione eccellente che ha permesso di mantenere inviolata la propria porta.

Alessandro Buongiorno, il difensore corteggiato dalle big

In generale le prestazioni del giocatore sono sotto gli occhi di tutti, specialmente del Napoli che l’osserva da un po’ di tempo e il cui interesse sta decisamente aumentando. Il Napoli lo monitora ed è pronto all’assalto.

Tra le squadre italiane, però, il Milan è quella in netto vantaggio, o meglio, il club che per primo ha mostrato un forte interesse nei confronti del centrale italiano; pare abbia già iniziato da tempo a dialogare con il calciatore. Come preannunciato, i rossoneri avevano già provato a portarlo a Milano a gennaio, ricevendo la negazione direttamente da Urbano Cairo. I rossoneri, però, non demordono, e continuano a seguirlo con molto interesse.

Gianluca Di Marzio ci informa che alla lista delle squadre interessate si è aggiunta anche l’Inter, che “lo ha inserito ai primi posti della lista dei rinforzi in difesa”. Sfida continua anche nel calcio mercato tra le due milanesi.

Sullo sfondo anche la Juventus, ma solo in caso di un’uscita importante. Per quanto riguarda le big estere, Bayern Monaco e Tottenham sono le due che hanno mostrato più interesse.

In quanto alle valutazioni economiche: il Torino non fa sconti a nessuno e, soprattutto, non è un giocatore che vorrebbe mettere nel mercato. Tuttavia, c’è da considerare anche la volontà dello stesso Buongiorno di volersi misurare con realtà più grandi. Non è un segreto il desiderio di voler giocare la Champions League.

Il club granata parte da una valutazione di 40 milioni di euro.