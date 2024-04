Milan in pole per il post Giroud: le ultime

Il Milan è in pole position per l’attaccante che vale il post Giroud. Attenzione però alle intenzioni di un’altra big.

Il Milan ha praticamente terminato la propria stagione con la sconfitta nel derby, arrivata dopo l’uscita prematura dall’Europa League. Infatti, oltre alla coppa europea, il Diavolo aveva poco da chiedere a questo finale di annata. Ora resta l’obiettivo minimo della Champions League, anche se non dovrebbe essere un problema troppo grande da scavalcare.

Al momento sono 15 i punti di vantaggio sul sesto posto occupato dall’Atalanta, ma la Dea ha una partita in meno. Inoltre resta ancora il big match contro la Juventus da giocare, vagamente importante per la lotta verso il secondo posto in classifica.

Dopodiché la mente della dirigenza rossonero virerà verso temi di maggiore importanza, tutti diretti alla programmazione della prossima stagione. In primo luogo c’è da capire chi sarà il prossimo allenatore del Milan, considerando come Stefano Pioli abbia già un piede fuori da Milanello.

Una volta scelto l’allenatore si potrà affondare sugli obiettivi di mercato, anche se diversi giocatori vanno al di là della scelta dell’allenatore. In particolare c’è un nome che circola da diverso tempo sui radar del Milan, che quest’estate potrebbe portare l’attacco decisivo. Infatti Jonathan David lascerà il Lille in estate ed il Diavolo è alla finestra almeno da un anno.

David, Milan in vantaggio

Il Milan è sulle tracce di Jonathan David almeno da un anno, considerando come il nome del canadese fosse in auge anche durante la scorsa sessione d mercato. Infatti il bomber del Lille piace e non poco a Milanello, considerando i numeri e le caratteristiche dell’attaccante. Infatti sono 24 i gol in stagione, collezionati in 41 partite complessive in stagione. Proprio quello che serve ai rossoneri, soprattutto dopo che Olivier Giroud ha comunicato che in estate saluterà per dirigersi verso gli States. Tuttavia anche il Napoli sta seguendo da vicino la situazione David, ma il Milan è avanti per Orazio Accomando.

Il giornalista di DAZN ha spiegato, sul proprio profilo X, come ci sia stato un nuovo contatto tra l’agente dell’attaccante e gli emissari rossoneri. Di conseguenza, secondo Accomando, il Milan è avanti rispetto al Napoli, per lo meno per ciò che riguarda il rapporto con l’entourage del giocatore.

Dopodiché la questione Lille è del tutto diversa, considerando come i francesi valutino David 50 milioni di euro circa. Da un lato il Milan può affondare avendo la volontà del giocatore dalla propria parte, però il Napoli potrebbe avere una somma importante in caso di cessione di Osimhen. In questo caso la situazione diventerebbe quantomeno complicata.