Il dato emerso su Mike Maignan preoccupa il Milan: futuro del portiere in bilico? La notizia sul rinnovo del rossonero è clamorosa.

Uno tra i protagonisti indiscussi del Milan di questi ultimi anni e anche dello scudetto conquistato nel 2022 è certamente Mike Maignan. Il ragazzo è arrivato al Milan nel 2021 per sostituire Donnarumma e il suo arrivo in rossonero aveva convinto veramente tutti. La sua prima stagione è stata molto positiva, alla fine del campionato, il portiere aveva disputato 39 partite in tutte le competizioni e ne aveva saltate solo 9. Una stagione che il francese sicuramente non dimenticherà mai visti anche i risultati che ha portato.

Peccato però che dopo il primo anno, la sua seconda stagione a causa di alcuni problemi al polpaccio con annesse ricadute ne ha un po’ risentito, infatti Maignan è stato costretto a saltare 23 partite, praticamente quasi metà stagione, visto che ne ha giocate sole 29. In questo suo terzo anno le cose sono sicuramente leggermente migliorate, fino ad oggi le partite non giocate sono 7 ma il numero è destinato inevitabilmente ad aumentare a causa della lesione muscolare di lieve entità che lo porterà a saltare le ultime quattro partite della stagione.

Calciomercato Milan, cosa succede su Maignan

Proprio questa mattina il Corriere dello Sport ha definito queste tre stagioni di Mike Maignan un vero e proprio paradosso soprattutto perché il francese ha passato matematicamente un anno su tre ai box. Questo dato è senza dubbio un campanello d’allarme per il Milan che deve cercare di capire come comportarsi in merito al rinnovo del giocatore.

Il contratto che lega Maignan al Milan scade il 30 giugno 2026 e il portiere non ha ancora mai rinnovato e non ha ottenuto alcun aumento dell’ingaggio, attualmente percepisce 3,2 milioni di euro netti a stagione, posizionandosi al nono posto tra i giocatori più pagati della rosa. Davanti a lui ci sono: Loftus-Cheek, Pulisic, Leao, Theo Hernandez, Bennacer, Giroud e Tomori.

Saltare 39 partite totali equivale praticamente a saltare quasi un’intera stagione di campionato ed è una cosa che il Milan non può permettersi basandosi sulle ambizioni future. Motivo per il quale il club potrebbe fare della valutazioni sul futuro del portiere, riflettendo bene e mettendo in dubbio anche la possibilità di offrirgli un rinnovo di contratto. Nel caso in cui dovesse presentarsi un’offerta per Maignan il Milan potrebbe dunque anche provare a pensare di monetizzare da una sua eventuale cessione. Per il momento però è tutto ancora da decidere e la dirigenza rossonera prima di prendere ogni decisione aspetterà la fine del campionato, anche se la priorità al momento è la panchina.