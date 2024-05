Allenatore Milan, sorpasso completato: il nuovo nome in pole

Per il post Pioli, il Milan ha già pronto un nuovo nome per la panchina che piace anche ai tifosi rossoneri: è un ex della Serie A.

Queste ultime settimane non sono state di certo facili per il Milan, che è sembrato essere tornato al periodo altalenante della prima parte di campionato. Prima le due sconfitte in Europa League contro la Roma con annessa eliminazione, il sesto derby di fila perso che ha aritmeticamente regalato il ventesimo scudetto all’Inter poi il pareggio con la Juventus nell’ultima giornata. Nonostante tutto però i rossoneri mantengono salda la seconda posizione in classifica e sono pronti a strappare un pass per la Champions League del prossimo anno. Almeno l’obiettivo europeo è stato raggiunto però non può bastare per le ambizioni che il club ha.

Per questo motivo dalla prossima stagione ci saranno diversi cambiamenti e il punto cardine sarà legato proprio all’allenatore: Stefano Pioli, che sembra essere sempre più vicino all’addio. Il mister rossonero quest’anno ha condotto una stagione altalenante, una prima parte deludente dovuta anche dai tanti giocatori costretti a restare fuori per infortunio e poi una seconda decisamente più dinamica, infatti la seconda posizione in classifica raggiunta ne è una dimostrazione. Ma gli ultimi due mesi non possono comunque cancellare tutti gli scarsi risultati ottenuti, ecco perché il Milan ha già pronta una lista con tutti i sostituti di Pioli. Il toto nome cambia ogni giorno e dopo Lopetegui adesso c’è Sergio Conceiçao allenatore del Porto con cui ha un contratto fino al 2028.

Allenatore Milan, pressing su Conceiçao: i dettagli

Conceiçao a Casa Milan è considerato un allenatore interessante, sicuramente con un curriculum di livello, soprattutto per quanto riguarda la Champions League: dove proprio nel 2021-22 ha incontrato il Milan. Il mister è al Porto da sette stagioni e ha vinto tre campionati e dieci trofei in totale, un risultato niente male. Quello che preoccupava di più però era la reazione dei tifosi visto quanto successo dopo Lopetegui, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport le prime reazioni dei rossoneri sono state positive.

Conceiçao non è nuovo alla Serie A, punto in più a favore, infatti ha giocato come centrocampista per la Lazio, il Parma e l’Inter. Nonostante il suo contratto al Porto sia ancora in corso e durerebbe altri due anni dopo il passaggio di presidenza da Pinto da Costa a André Villas Boas, l’allenatore potrebbe lasciare il Portogallo senza problemi e raggiungere l’Italia. Sempre secondo La Gazzetta dello Sport l’impressione è che il divorzio sia decisamente più probabile della conferma anche perché Conceiçao al momento si sente stanco e nell’ultimo periodo ha avvertito molto le pressioni. A spingere per un eventuale ritorno in Italia è anche l’agente dell’allenatore: Jorge Mendes. Ad ogni modo per ogni decisione da prendere il Milan aspetterà sempre la fine del campionato, in modo tale di lasciarsi con lo stesso Pioli in buoni rapporti.