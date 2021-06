Se qualcuno credeva che con l’acquisto di Mike Maignan il Milan avesse blindato la porta, quel qualcuno si sbaglia. Secondo Sportmediaset, la dirigenza rossonera è alla ricerca di un’ulteriore estremo difensore da affiancare all’ex portiere del Lille. Ancora una volta le attenzioni sono rivolte verso la Francia, più precisamente a Parigi.

Non si può parlare di vero asse di mercato, ma l’imminente ingaggio a parametro zero di Gianluigi Donnarumma come nuovo portiere del PSG potrebbe liberare Keylor Navas per fare percorso inverso. Unico scoglio lo stipendio: il costaricense guadagna 12 milioni di euro all’anno. Cifra proibitiva per il Milan, che potrebbe entrare in lizza solo se i francesi contribuiranno al pagamento del suo salario.