Donnarumma-Psg, Navas polemico: “Regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza”

L’affare Donnarumma al Psg è ormai in dirittura d’arrivo: per il portiere pronto un quinquennale da 10 milioni a stagione a difesa dei pali del club francese, dove dovrà accettare la convivenza con il compagno di reparto Keylor Navas.

L’ex Real Madrid, dopo il rinnovo di contratto fino al 2024, sembra però non aver accolto nel migliore dei modi l’approdo a Parigi del classe ’99. È di qualche ora fa, infatti, la storia polemica postata sul suo profilo instagram, che non lascia molto spazio all’immaginazione: “Regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza“.

Un messaggio forte e significativo quello dell’estremo difensore trentaquattrenne, che nell’ultima stagione ha collezionato 29 presenze in Ligue 1 subendo 18 reti.