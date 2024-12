Futuro Milan, Fonseca in bilico? Il sostituto ha allenato la Roma

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini la panchina del Milan trema, Paulo Fonseca a rischio, il sostituto sarebbe un ex di Serie A

Il Milan di Paulo Fonseca non spicca il volo, e l’attuale undicesimo posto in classifica non fa che preoccupare la dirigenza rossonera. La sconfitta contro l’Atalanta all’87 per 2-1 allontana il club anche dalla zona Champions e diviene la quarta in 14 gare di campionato. L’obiettivo scudetto, posto ad inizio campionato, sembra ormai lontano.

Al centro delle critiche c’è soprattutto l’allenatore rossonero Paulo Fonseca e le sue polemiche contro l’arbitraggio che non fanno altro che indispettire i tifosi. I numeri non fanno che confermare il rendimento negativo del Milan che conta, nelle ultime quattro gare, una sola vittoria contro l’Empoli e due pareggi contro Cagliari e Juventus.

12 punti dividono il club rossonero dalla vetta e gli esperti quotano già un possibile addio del tecnico portoghese, sin dal prossimo inizio anno. Tante le critiche nei confronti dell’allenatore, critiche che non fanno che confermare un ipotetico esonero.

Il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, tra gli altri, ha infatti giudicato aspramente il rendimento del club rossonero definendo la sconfitta contro la Dea “umiliante“. Per l’allenatore di un Milan che, a detta di Ibrahimovic, avrebbe dovuto dominare, ad un Milan, come lo definisce Ravezzani, “dominato“, la strada verso l’esonero è breve.

Esonero Fonseca: il nuovo nome è di un ex di Serie A

Iniziano a circolare le prime voci sul possibile sostituto di Paulo Fonseca, e le ipotesi nascono intorno ad un allenatore che conosce bene il campionato italiano. Il tecnico che gli editoriali avrebbero accostato al Milan sta vivendo un periodo non propriamente roseo con il suo club che ha già collezionato 3 sconfitte su 5 in Champions League.

Parliamo di Luis Enrique, allenatore del PSG ed ex Roma. Per Enrique, così come per Fonseca, la prossima gara potrebbe essere quella decisiva. Il destino dell’ex Roma infatti potrebbe dipendere dalla prossima gara di Champions League contro il Salisburgo.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it sarebbe Enrique il giusto sostituto di Fonseca, soprattutto grazie alla sua rilevanza a livello internazionale. Nonostante il rendimento del suo PSG in Champions, le voci accostano il tecnico al Milan in vista di un possibile imminente esonero.

Tuttavia, per ora, le voci restano tali, anche perché l’allenatore ha allontanato le dicerie su una possibile rottura con lo spogliatoio, inoltre la situazione del PSG in Ligue 1 è ancora discreta per poter giungere a conclusioni affrettate sul futuro dello spagnolo.