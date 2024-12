Tonali a cuore aperto sul caso scommesse: “Ho avvertito un senso di vuoto”, dichiarazioni toccanti

L’ex Milan si è aperto sul tema scommesse, che ha condizionato inevitabilmente la sua carriera: il racconto è toccante

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle ed ex Milan, ha raccontato ai microfoni di Vivo Azzurro TV il difficile periodo vissuto durante la squalifica e la gioia di essere tornato in campo. Con sincerità, ha ripercorso una fase della sua carriera che lo ha messo alla prova, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano.

La squalifica, della durata di un anno, è stata per l’ex rossonero un’esperienza molto dura, ma formativa. Allenarsi senza il traguardo di una partita ufficiale, ha spiegato, è stato come perdere il senso del proprio lavoro. “Quando un giocatore si allena tutta la settimana senza il suo obiettivo finale, cioè la partita, trova un senso di vuoto dentro di sé”, ha dichiarato. Essere lontano da casa e non potersi esprimere sul campo ha rappresentato una sfida difficile da affrontare, ma il centrocampista ha cercato di viverla con serietà e determinazione, mantenendo la concentrazione sul mantenimento della forma fisica. L’unico obiettivo per il ventitreenne di Lodi era tornare a giocare, e solo con la giusta mentalità lo stop poteva addolcirsi.

Tonali, lo stop ora è solo un ricordo

Il ritorno in campo è stato vissuto come una liberazione, un momento che gli ha restituito quella naturalezza che sembrava smarrita. “Il mio ritorno in campo con la Francia è stato un po’ una liberazione”, ha ammesso. Diversamente dalle prime partite con il Newcastle, cariche di emozione più che di rendimento calcistico, la sfida contro i transalpini gli ha permesso di ritrovare la giusta serenità. “Era la terza partita e non avevo più l’emozione della prima. È stato tutto molto bello, arrivato in maniera naturale”.

Guardando al passato, Tonali ha sottolineato l’importanza di non dimenticare le esperienze difficili, ma di portarle con sé come insegnamenti. Questo periodo lontano dal calcio giocato lo ha aiutato a crescere, sia come uomo che come professionista, insegnandogli ad affrontare le difficoltà con un’altra maturità.

Oggi il centrocampista azzurro è tornato sul terreno di gioco, sia nel Newcastle che in Nazionale, dimostrando di saper trasformare i momenti complicati in occasioni di crescita. Il futuro per Tonali appare ora luminoso, con la consapevolezza che anche dalle cadute più dure si può tornare più forti di prima.