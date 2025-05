Theo Hernandez dice sì alla Juve: pronto lo scambio

Il futuro di Theo Hernandez al Milan resta piuttosto incerto: si inserisce la Juve, attenzione allo scambio con il club bianconero

Juve e Milan sono rivali da sempre, spesso con grandi obiettivi in ballo e con aspettative altissime da parte di due piazze e tifosi abituati a ottenere il massimo. La stagione attuale, però, non è stata all’altezza delle ambizioni per entrambe. In Champions League l’uscita è stata prematura e anche in campionato sono finite ben lontane dalle prime, i rossoneri addirittura fuori dalle coppe.

In questo stato di cose, è normale che si pensi a una vera e propria rivoluzione in estate che passerà anche da diversi calciatori che lasceranno la squadra. In tal senso, sono in bilico molti big rossoneri, senatori che hanno comunque scritto la storia vincendo lo scudetto. Tra questi c’è anche Theo Hernandez.

Theo Hernandez si avvicina all’addio: c’è la Juventus

Le trattative per il rinnovo di contratto del terzino sono ferme da tempo. Lo stallo è andato di pari passo con le prestazioni molto deludenti del laterale, incapace di fare la differenza sulla fascia sinistra fin dall’inizio della stagione, risultando addirittura deleterio in alcune fasi dell’anno.

La sua permanenza a Milano ormai è molto difficile e tra le squadre accostate con forza al calciatore c’è la Juventus. I bianconeri potrebbero cedere Andrea Cambiaso per 60 milioni di euro, su cui è vivo l’interesse del Manchester City e Theo è stato individuato come sostituto ideale per quella zona di campo.

Secondo quanto riporta ‘TeleLombardia’, il francese avrebbe addirittura già detto sì al trasferimento, per cui potrebbero esserci novità decisive già nelle prossime settimane.

Il possibile scambio tra Juventus e Milan

All’orizzonte potrebbe prefigurarsi addirittura uno scambio, anche se non direttamente tra i due club. Infatti, Francisco Conceicao molto difficilmente resterà a Torino al termine di questa stagione.

L’esterno offensivo dovrebbe tornare al Porto e rumors degli ultimi giorni hanno certificato l’interesse rossonero nei suoi confronti. La valutazione è stabilita dalla clausola rescissoria da 30 milioni di euro, prezzo che il Milan potrebbe pagare, anche perché c’è in ballo il futuro di Tijjani Reijnders, anche lui finito nel mirino del Manchester City.

Se si dovesse verificare un intreccio a dir poco clamoroso, Theo Hernandez si ritroverebbe quindi alla Juve e Conceicao al Milan all’inizio della prossima stagione.