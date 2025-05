Addio Theo Hernandez, svolta a sorpresa: cambiano i piani del Milan

Ennesima svolta riguardo il possibile addio al Milan di Theo Hernandez. Dopo l’ultima novità i piani del club rossonero potrebbero cambiare nuovamente.

Ci sono ancora due giornate di campionato a separare il Milan dalla fine della stagione, ma tanti tifosi pensano già all’estate e al calciomercato. La sconfitta in finale di Coppa Italia sembra aver messo una pietra tombale sull’annata rossonera, con il Diavolo che cercherà comunque di prendersi un posto in Europa in questi ultimi 180 minuti di Serie A.

Archiviato il campionato, sarà tempo di cambiamenti. Dopo una stagione del genere è prevista una piccola rivoluzione che interesserà ovviamente anche l’organico. Tra i possibili partenti sembra esserci anche Theo Hernandez. Con il rinnovo ormai congelato, negli ultimi giorni si è parlato in maniera insistita dell’interesse del Real Madrid. Tutto però sembra essere cambiato.

Theo Hernandez al Real Madrid, c’è la smentita di Moretto: “Non è un’opzione”

Nelle ultime ore l’esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione Theo Hernandez, concentrandosi sul presunto interesse nei confronti del francese da parte del Real Madrid. Secondo Moretto l’interesse dei Blancos non sarebbe così forte come si immaginava:

Posso confermare che Theo Hernandez è stato proposto al Real Madrid, ma al momento non è un’opzione che il club sta prendendo in considerazione. Gli spagnoli cercano un terzino sinistro, ma tutti gli occhi sono puntati su Alvaro Carreras.

A quanto pare, dunque, Theo Hernandez è tutt’altro che vicino al Real Madrid. Il giocatore è stato proposto alle Merengues e ciò conferma quanto al momento l’addio al Milan sia praticamente certo. Le strade del francese e del club rossonero sono più distanti che mai, ma il futuro di Theo non sembra poter essere al Real Madrid.

Milan-Theo Hernandez, addio quasi certo: matrimonio finito nel peggiore dei modi

In una stagione così deludente, Theo Hernandez è stato probabilmente il volto del Milan. Una brutta copia del fenomeno di qualche anno fa, con l’espulsione contro il Feyenoord, con conseguente eliminazione del Milan ai playoff di Champions, che ha rappresentato il punto più basso della sua annata. I discorsi per il rinnovo non sono mai andati avanti ed ora la cessione sembra essere dietro l’angolo.

Tutti speravano in un epilogo migliore, ma quasi certamente così non sarà. Theo Hernandez lascerà il Milan e lo farà in punta di piedi con molti tifosi che di certo non si strapperanno i capelli per il suo addio.