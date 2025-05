Leao resta o va via? Annuncio dell’attaccante

Il Milan è pronto a cambiare diversi elementi in vista della prossima stagione: le ultime sul futuro di Rafael Leao tra addio e permanenza

Le certezze sono davvero poche su quello che sarà il Milan del futuro. I rossoneri hanno vissuto una stagione fallimentare, con l’unica nota positiva della vittoria in Supercoppa italiana ai danni dell’Inter. Non basta per riabilitare un’annata negativa sotto tutti i punti di vista e con tante delusioni a referto.

La Coppa Italia persa in finale contro il Bologna ha fatto ulteriormente implodere un ambiente in forte difficoltà dal percorso in campionato e dall’eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord. In molti hanno messo in discussione anche il futuro di Rafael Leao, spesso incostante per il suo rendimento in campo.

Il Milan e il futuro del Leao: ragionamenti in corso

La rivoluzione in casa Milan partirà dai piani alti, dato che si attende la scelta del direttore sportivo, con novità all’orizzonte già nel mese di maggio. Poi si capirà chi sarà il nuovo allenatore, visto che l’addio di Sergio Conceicao a fine stagione pare ormai scontato.

Anche per quanto riguarda la squadra, ci sono poche certezze su chi dovrebbe ripartire il club. Anche big come Theo Hernandez o Mike Maignan sono sul piede di partenza, per cui l’idea della dirigenza sembra quella di una rivoluzione totale, che riguarderà ogni livello. In questi discorsi è finito inevitabilmente anche Rafael Leao.

Le critiche al portoghese sono state davvero tante, soprattutto all’inizio dell’anno. Il problema, più che dal punto di vista tecnico, è sempre stato l’atteggiamento del calciatore che sembrava anche aver parzialmente rotto con l’ambiente. In realtà, però, la sua posizione non è ancora così lontano dal Milan, nonostante diversi interessamenti dalla Premier League – su tutti quello del Liverpool.

L’annuncio sul suo futuro: i tifosi ascoltano

Tra critiche e dubbi, sono arrivate le parole dello stesso Rafael Leao, che dovrebbero rispondere parzialmente ai dubbi dei tifosi del Milan. Il calciatore ha parlato ai microfoni di ‘Icon Magazine’, chiarendo quali sono i suoi piani in maniera piuttosto indiretta.

“Ho ancora tanti obiettivi da raggiungere: voglio continuare a divertirmi e a giocare ad alto livello“, ha dichiarato l’esterno dopo aver parlato di diversi aspetti personali. Il contratto che ha il ragazzo con il Milan è ancora lungo, per cui al momento tra i big è quello più vicino alla permanenza.