Nuovo DS Milan, clamoroso dietrofront: ora il favorito è di nuovo lui

Ennesimo ribaltone sulla questione nuovo DS del Milan. Il primo nome sulla lista del club rossonero è tornato ad essere un vecchio obiettivo.

Lo Stadio Olimpico si conferma un tabù per il Milan di Sergio Conceicao. I rossoneri crollano per 3-1 sotto i colpi della Roma, cadendo nello stesso campo dove soli quattro giorni fa era arrivata la sconfitta contro il Bologna in finale di Coppa Italia. Un epilogo disastroso per il Diavolo che dopo aver salutato il secondo trofeo stagionale, ora saluta anche le competizione europee.

La sconfitta contro i capitolini ha infatti decretato che il Milan non giocherà in Europa la prossima stagione. Un verdetto amarissimo, ma più che giusto dopo quello che i rossoneri hanno fatto vedere – o non fatto – nel corso di questa stagione.

Ora la società è chiamata a voltare pagina, provando a riemergere dalle cenere per programmare la prossima stagione. La prima questione da risolvere non può che essere quella legata al nuovo direttore sportivo. Nelle ultime ore sembrerebbe esserci un ritorno di fiamma.

Nuovo DS Milan: la società torna su Igli Tare

Nella giornata di ieri il nome nuovo in casa Milan sembrava essere quello di Lee Congerton, attualmente all’Al-Ahli ma con un passato recente all’Atalanta come responsabile per lo sviluppo dell’area sportiva internazionale. Nelle ultime ore, però, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan sarebbe tornato su Igli Tare.

L’ex dirigente della Lazio è una pista che il club rossonero non sembra mai aver abbandonato, ma che al tempo stesso non è mai stata vista come prioritaria. Come tutti ricorderanno il primo nome in pole position era stato quello di Fabio Paratici, poi saltato per la questione squalifica. Poi si è passati a Tony D’Amico dell’Atalanta, con la Dea che si è opposta all’addio. Sullo sfondo è sempre rimasto Igli Tare, che ora sembra essere il favorito.