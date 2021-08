Milan, il Real Madrid ti offre altre due ghiotte opportunità

Che i rapporti tra il Milan e il Real Madrid siano ottimi questa non è di certo una novità. La dimostrazione di questa relazione distesa è il recentissimo affare che ha nuovamente portato Brahim Díaz alla corte di mister Stefano Pioli.

Il nuovo numero dieci rossonero potrebbe, però, non essere l’unico colpo in entrata proveniente da La Casa Blanca. Tuttosport, infatti, propone altri due nomi che potrebbero rimpolpare la rosa milanista. Si tratta di Isco e Dani Ceballos.

L’ex fantasista del Málaga è ormai fuori dal progetto madrileno: i blancos gli hanno affibbiato un prezzo pari a 18 milioni di euro; condizioni vantaggiose se si considera la caratura del giocatore, di cui non spaventa nemmeno il suo ingaggio da 6,5 milioni. Questo, infatti, può essere ammortizzato dal Decreto Crescita.

La situazione legata a Ceballos è leggermente diversa: parliamo di un talento, che ha fatto fatica ad imporsi nel Real e che potrebbe provare una nuova sfida in prestito per rilanciarsi. Ma la pubalgia occorsa a Kroos ha messo sull’attenti la dirigenza madridista, la quale non lo ritiene più così sacrificabile.