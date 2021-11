Il Milan di Stefano Pioli viene da un punto nelle ultime tre partite di campionato. Per questo motivo, i rossoneri vogliono tornare a vincere e vogliono farlo subito per non far scappare il Napoli. Pioli, oltre al rientrante Tomori, potrebbe riservare qualche sorpresa a Marassi.

Secondo Tuttosport, infatti, in attacco il Diavolo potrebbe cambiare qualcosa. Oltre alla titolarità quasi certa di Ibra e Leao, a destra o sulla trequarti ci potrebbe essere l’inserimento di Junior Messias dal primo minuto.

L’attaccante brasiliano ha risolto la partita di Madrid tenendo a galla il Milan almeno per un altro turno. Pioli, dunque, potrebbe dargli fiducia dal primo minuto al Ferraris. Inoltre, in difesa, rientrerà Tomori al posto dello squalificato Romagnoli.