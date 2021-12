Basket e Calcio: incontro tra i due mondi a Milanello

Nella giornata di oggi, al centro sportivo di Milanello, è andato in scena un incontro che ha messo di fronte due mondi diversi. Il tecnico del Milan Stefano Pioli si è confrontato con Sergio Scariolo, coach della Virtus Bologna.

L’allenatore parmense ha provato a rubare qualche segreto al suo collega della palla a spicchi, uno degli argomenti trattati è stato quello dei ritiri prepartita.

Queste le parole di Scariolo, raccolte da Sky Sport, relative alla sua esperienza in NBA:

“Non posso fare grandi paragoni, perché nel basket quando giochi in casa praticamente i ritiri non esistono. Si fa allenamento al mattino e generalmente nel posto in cui si gioca. Non si torna neanche nel proprio centro sportivo, pranzo è libero così come il riposo e si riparte due ore prima della gara verso il palazzetto. Ovviamente quando si gioca in trasferta si parte il giorno prima ma onestamente non ho mai sentito la mancanza di un ritiro, qualche volta è successo che giocando la mattina si è andati a dormire insieme la sera prima”.