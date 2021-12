Calciomercato, si complicano due trattative per il Milan

Il Milan vuole contendere lo Scudetto all’Inter fino alle battute finali della stagione. Per farlo la compagine lombarda avrà bisogno di nuovi innesti nella sessione invernale di calciomercato.

La squadra di Stefano Pioli è alla ricerca di un nuovo difensore centrale che possa sostituire l’infortunato Kjaer. Su questo fronte arrivano notizie negative per i tifosi rossoneri.

Foto Getty: Sven Botman

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com, il Lille chiede tanto per Botman (circa 30 milioni di euro) e non apre alla cessione in prestito con diritto di riscatto. Al momento la situazione è bloccata, potrebbe riaprirsi in futuro.

Un altro profilo che piace alla dirigenza meneghina è quello di Issa Diop. Il difensore centrale classe 1997 milita nel West Ham e gradirebbe la destinazione Milan. A rendere complicata la trattativa è l’infortunio di Angelo Ogbonna, con il calciatore azzurro ai box i londinesi difficilmente si priveranno di un altro difensore.

Stefano Cori