Calciomercato Milan, rossoneri avanti per Ricci: c’è un ostacolo da superare

Da tempo il Milan ha messo nel mirino Samuele Ricci, centrocampista del Torino: i rossoneri non sono gli unici su di lui, perciò c’è un ostacolo.

Il Milan di Paulo Fonseca tornerà in campo in campionato domani sera, contro il Genoa, alle ore 20:45: i rossoneri sono reduci dalla sconfitta in campionato contro l’Atalanta, ma dalla vittoria contro la Stella Rossa in Champions League. I rossoneri hanno necessità di trovare punti importanti per la classifica della Serie A, considerato che attualmente si trovano al settimo posto, con una partita in meno rispetto alla tabella di marcia. Fonseca continua a credere nello scudetto, anche se la distanza dalla capolista è arrivata a 15 punti.

Le ultime dichiarazioni del tecnico portoghese hanno fatto tuonare un pò l’ambiente rossonero, che però continua a dare fiducia al proprio allenatore. Nel frattempo, la dirigenza di Via Aldo Rossi continua a monitorare profili da inserire in rosa nella prossime sessioni di mercato: nella scorsa sessione estiva, la società rossonera ha lavorato soprattutto sui buchi da coprire, portando a Milanello calciatori con esperienza; nella prossima sessione invernale non ci dovrebbero essere innesti notevoli, il tutto sarà fatto nella prossima estate.

Ricci nel mirino del Milan: il grande ostacolo da superare

Da diverso tempo, ormai, il Milan è sulle tracce del centrocampista del Torino classe 2001 Samuele Ricci: il giovane centrocampista italiano, in forza alla squadra granata dal 2022, negli ultimi anni è cresciuto notevolmente, fino ad arrivare alla convocazione in Nazionale.

Il Milan è uno dei primi club ad essersi interessato per Samuele Ricci, tanto che l’estate scorsa aveva avviato anche qualche colloquio per portare il calciatore a Milanello, ma le richieste del Torino non avevano convinto la società rossonera. Ricci però rimane un obiettivo del Milan, ma non solo.

Secondo quanto riferito dal quotidiano La Stampa, infatti, sul centrocampista del Torino si sono catapultate altre squadre di spessore: Inter, Manchester City e Liverpool. A questo punto, nasce l’ostacolo per il Milan: il Torino chiede una cifra che non va sotto i 30 milioni di euro, ma con così tante contenditrici, si potrebbe creare una vera e propria asta, con il Torino che farebbe partire Ricci a chi offre di più. Il Milan, dunque, è già avvisato che dovrà andare oltre i 30 milioni di euro qualora volesse portare il giovane talento italiano nelle proprie mura. I prossimi mesi saranno decisivi per capire il futuro di Ricci.