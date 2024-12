Milan, cambia il futuro di Fonseca? La società ha preso una decisione

La dirigenza di Via Aldo Rossi ha preso la sua decisione circa il futuro di Paulo Fonseca, tecnico rossonero.

Quando ancora doveva finire lo scorso campionato e si vociferava già la partenza di Stefano Pioli, allo stesso tempo veniva accostato Paulo Fonseca alla panchina rossonera: il tecnico portoghese, che già conosceva la Serie A grazie alla sua esperienza alla Roma, è stato molto discusso prima del suo arrivo al Milan, così come prima dell’inizio della stagione. Fonseca piano piano si è ambientato, ha creato un sistema di gioco con il Milan, ma forse quello che deve ancora migliorare è la personalità e il rapporto con calciatori e dirigenza.

Le sue ultime dichiarazioni dopo Milan-Stella Rossa hanno lasciato qualche perplessità nell’ambiente rossonero, soprattutto tra i tifosi, che in questo momento vorrebbero un cambio di marcia della propria squadra e una presenza maggiore da parte della società, che in questi primi mesi della stagione è stata quasi assente, soprattutto per quel che concerne gli interventi davanti alle telecamere. I tifosi sicuramente chiedono molto di più, soprattutto in termini di risultati, chiamando all’attenzione anche i big della squadra, che in questa prima parte di stagione sono mancati.

Milan-Fonseca avanti insieme? La posizione della società

La prima risposta deve arrivare sicuramente dalla squadra rossonera sul campo, che ancora deve trovare la giusta continuità nelle prestazioni e di conseguenza nei risultati. La dirigenza di Via Aldo Rossi ha fatto le sue valutazioni circa il futuro di Paulo Fonseca ed è arrivata la conferma: Fonseca resterà a Milano almeno fino a fine stagione.

Come riportato da Calciomercato.com, il Milan e Fonseca proseguiranno i lavori insieme almeno fino a fine stagione, poi si vedrà se continuare il progetto o cambiarlo.

La società rossonera ha scelto di comunicare molto poco davanti alle telecamere: come detto in precedenza, questa linea non piace alla maggior parte dei tifosi, ma va comunque rispettata. Le dichiarazioni nel post partita di Champions League contro la Stella Rossa hanno suscitato stupore nell’ambiente rossonero, con il pubblico che si aspettava una risposta, che non c’è stata, almeno fino ad ora. Si percepisce che il club ha già deciso di chiudere la stagione con il tecnico portoghese, con la convinzione che, nonostante il forte ritardo sulla tabella di marcia, il percorso intrapreso porterà a un futuro importante.

Milan avanti dunque con Fonseca, a meno di scenari clamorosi che porterebbero ad un esonero immediato del tecnico rossonero.