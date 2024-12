Verso Milan-Genoa, altro forfait per i rossoneri: salterà il match

Emergenza in casa Milan: si riempie l’infermeria e un altro calciatore è costretto a saltare Milan-Genoa.

Il Milan di Paulo Fonseca scenderà in campo domani sera nelle mura amiche di San Siro contro il Genoa, alle ore 20:45: la squadra rossoblu sta provando a rialzarsi dopo il cambio in panchina, con Vieira che è subentrato a Gilardino. Dal canto suo, la squadra rossonera dovrà trovare i tre punti, per continuare a rimanere attaccata in classifica almeno alla zona Europa League, distante attualmente sei punti. Ricordiamo che il Milan ha una partita in meno, quella non disputata contro il Bologna a causa delle condizioni meteo avverse.

Milan, emergenza infortuni: l’infermeria si riempie ancora

Le ultime dichiarazioni di Paulo Fonseca hanno acceso un pò gli animi dell’ambiente rossonero, con il tecnico portoghese che è tornato al centro delle critiche. Il Milan, però, deve focalizzarsi sulla sfida di domani sera, per cercare di portare a casa i tre punti, necessari in campionato. Per il tecnico portoghese, però, non arrivano buone notizie dall’infermeria. KO è andato anche Musah.

Nell’ultima settimana, l’allenatore del Milan ha perso tre giocatori importanti: Pulisic, Morata e Loftus-Cheek, questi ultimi due nella sfida di martedì scorso di Champions League contro la Stella Rossa. In infermeria però, dove ci sono da tempo Bennacer, Florenzi e Jovic, si aggiunge anche Musah, alle prese con un problema di natura muscolare. Le sue condizioni saranno rivalutate per il prossimo match.