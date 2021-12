Tutti pazzi per l’attaccante: ci prova anche il Milan!

Il prossimo 3 gennaio prenderà il via la sessione invernale di calciomercato. Tra i nomi più caldi c’è quello di Dusan Vlahovic, l’attaccante classe 2000 di proprietà della Fiorentina che guida la classifica marcatori della Serie A. Tra le varie compagini interessate al calciatore c’è anche il Milan.

L’interesse del Milan

Proprio in queste ore il ‘Times’ ha riportato di un interesse del Milan nei confronti del serbo. Secondo quanto affermato dal quotidiano britannico il club rossonero si sarebbe iscritto alla lista delle numerose pretendenti al giovane talento.

Da tempo è risaputo che i rossoneri sono alla ricerca di un attaccante. L’età avanzata di Ibrahimovic, l’instabilità fisica di Giroud e la scarsa affidabilità di Pellegri, lasciano intendere che entro la prossima estate i diavoli ingaggeranno una nuova punta.

L’ex Partizan Belgrado già da alcuni mesi piace a top club europei come Tottenham e Atletico Madrid. Le prestazioni di questi mesi hanno portato altre squadre come Juventus, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Manchester City e Arsenal a mettere nel mirino il giocatore viola.

I numeri di Vlahovic

Dusan Vlahovic attualmente è a quota 16 reti in campionato e con il gol siglato domenica al Sassuolo ha raggiunto 33 marcature nell’anno solare. Il 21enne ha così eguagliato un fenomeno come Cristiano Ronaldo e nel match del Bentegodi, in programma domani alle 18:30, avrà l’opportunità di superarlo.

I suoi numeri non sono di certo passati inosservati così come la sua scadenza contrattuale, fissata al 30 giugno del 2023. Il presidente Rocco Commisso ha annunciato diversi mesi fa che il centravanti non rinnoverà il proprio legame con la Fiorentina, ma non per questo ci saranno sconti.

L’addio di Vlahovic appare ormai scontato, ma per il Milan, così come per le altre società interessate, sarà difficile soddisfare le richieste del patron viola. Inoltre la cessione avverrà molto probabilmente la prossima estate, difficilmente Vincenzo Italiano si priverà del proprio top player a campionato in corso.

Stefano Cori