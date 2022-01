Milan-Belotti: possibile ritorno di fiamma? La situazione

Il Milan è alla ricerca di un attaccante che possa rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli in vista della prossima stagione.

Ibrahimovic e Giroud sono avanti con l’età ed i loro contratti scadranno a breve (2022 e 2023). Se per lo svedese sono aperti spiragli di rinnovo, per il francese la strada sembra diversa.

Tra i possibili centravanti che circolano in orbita rossonera, oltre a Kolo Muani, è tornato di moda il nome di Andrea Belotti.

Andrea Belotti, Milan

Il centravanti granata era stato accostato al Milan già nel corso della sessione estiva di calciomercato. Il club meneghino sembrerebbe ancora interessato al calciatore, il quale andrà in scadenza al prossimo 30 giugno.

Secondo il Corriere della Sera la strada che porta a Belotti resta aperta. Il Gallo arriverebbe a parametro zero al termine della stagione per prendere in mano l’attacco milanista.

Stefano Cori