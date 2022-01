Calciomercato, Diego Costa proverà a salvare un club di serie A

Secondo SerieAnews.com il centravanti ex Chelsea e Atletico Madrid Diego Costa è ad un passo dall’approdo nel nostro campionato di Serie A. La sua prossima squadra sarà un club che lotta per non retrocedere.

Sabatini, Salernitana, Diego Costa

Ecco di che squadra si tratta

Si tratterebbe della Salernitana. Arrivato, pronti e via. Walter Sabatini è pronto a battere un colpo da capogiro per la squadra granata. Diego Costa è ad un passo e i tifosi giustamente ora sognano la salvezza.

di Sergio Poli

