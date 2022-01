Il Milan è alla ricerca di un difensore per sostituire l’infortunato Kjaer.

Sono molti i nomi fatti in questi giorni e la Gazzetta dello Sport, fa il punto su tutti gli obbiettivi rossoneri.

Il nome che era circolato di più in casa Milan, era quello di Botman, difensore di 22 anni (che compierà domani) del Lille. La squadra francese però è stata chiara, a gennaio il difensore non si muoverà. Su di lui oltre al Milan c’è forte l’interesse del Newcastle.

Diallo calciomercato Milan

L’altro nome sul taccuino di Maldini è quello di Diallo del PSG. Ma il giocatore è impegnato in coppa d’Africa e questo sta rallentando le operazioni. Inoltre i francesi non sono disponibili a prestare il difensore. Servirebbe dunque uno sforzo economico che il Milan al momento non sembra disposto a fare.

Sembra dunque che i due obbiettivi primari siano sfumati. Questo perchè il Milan vorrebbe prendere un giocatore in prestito con diritto di riscatto. In modo da poterlo prima valutare prima di decidere se acquistarlo o meno, come successo con Tomori.

Ecco allora che spuntano diversi nuovi nomi: Sarr del Chelsea, Bailly dello United, Ake del City e Szlai del Fenerbahce.