Niente Botman: proposti 3 giocatori al Milan!

Come annunciato da Massara ieri nel pre-partita di Venezia-Milan, Botman non vestirà rossonero, e con tutta probabilità non si muoverà dal Lille a gennaio. Il club sta valutando quindi altri nomi per sostituire Kjaer in questa seconda parte di stagione.

Anche Gianluca Di Marzio ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, dei possibili movimenti del Milan in difesa:

Milan, Di Marzio, calciomercato

“Massara ha confermato le difficoltà per Botman e ha parlato di possibili prestiti. Bailly del Manchester United, Aké del Manchester City e Sarr del Chelsea: sono questi i profili proposti e valutati. Non hanno caratteristiche che vorrebbe il Milan, ma il club li sta valutando. Poi ci sono giovani per il futuro, nessuna decisione definitiva per ora”.