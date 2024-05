Calciomercato Milan, Moncada punta l’obiettivo: sta accadendo in queste ore

Il Milan si prepara al calciomercato: Moncada potrebbe aver adocchiato un giovane talento ad hoc per la rosa rossonera.

35° giornata di Serie A: allo U-Power Stadium di Monza alle 18 è iniziata Monza-Lazio che, attualmente, vede i biancocelesti in vantaggio per 0-1 (in segno Ciro Immobile).

Tra il pubblico è presente anche Geoffrey Moncada, capo talent scout del Milan, per osservare nello specifico qualche giovane talento da portare nella Milano rossonera durante la finestra di mercato estiva.

Occhi puntati sul portiere Di Gregorio, in un momento in cui il prolungamento di contratto di Mike Maignan non appare così scontato a causa dei vari infortuni che lo hanno nuovamente costretto a fermarsi.

Andrea Colpani è un altro nome che Moncada tiene sott’occhio, soprattutto vista l’ottima stagione disputata finora. Tuttavia, non rappresenta una priorità per il Milan, anche perché conteso tra i vari club italiani. Non mancano all’appello Daniel Maldini e Lorenzo Colombo, giocatori rossoneri in prestito al Monza.

Ma i prescelti non sono solo i sopracitati. Moncada, durante questo match pomeridiano, scruterà con molta attenzione il giovane Warren Bondo, centrocampista francese classe 2003.

Warren Bondo: futuro in rossonero?

Il nome di Warren Bondo è stato accostato a quello del Milan già nel 2022, al termine del contratto con il Nancy, club di Ligue 1. Il suo agente, Fabrizio Ferrari, ha raccontato che il Milan è stato addirittura uno dei primi club a mostrare interesse verso il giovane centrocampista.

Tuttavia, le due parti, di comune accordo, hanno deciso di non chiudere la trattativa: il ragazzo voleva giocare e risultava difficile inserirlo stabilmente nella formazione titolare. “Il percorso sarebbe stato tortuoso al Milan – ha affermato l’agente al Numero Diez – quindi tutti abbiamo pensato che il Monza potesse essere la via più giusta”.

A distanza di due anni, fari puntati nuovamente su Bondo: come riportato da Nicolò Schira attraverso i suoi profili social, il dirigente rossonero sarebbe proprio all’U-Power di Monza per analizzare più da vicino il giovane talento.

Warren Bondo non è di certo passato inosservato agli occhi dei tifosi rossoneri. Durante la partita di ritorno di questa stagione, Monza-Milan, giocatasi lo scorso 18 febbraio, il ventenne francese è stato l’autore di uno dei 4 gol incassati dal Milan, segnando la sua prima rete proprio contro i rossoneri.