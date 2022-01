Non decollano in casa Milan i rinnovi di Kessiè e Romagnoli, anche se col capitano ci sono stati importanti passi in avanti.

La dirigenza rossonera però sta guardando al futuro, per non farsi cogliere impreparata e sta già valutando i rinnovi di tre giocatori: Theo Hernandez, Rafael Leao e Ismael Bennacer.

Rinnovi contratto Milan

Secondo quanto riportato da Tuttosport, per l’attaccante e il difensore si attenderebbero ulteriori sviluppi sul prolungamento. Con l‘obbiettivo di blindare due giocatori, che saranno fondamentali per il futuro del Milan.

Mentre per il centrocampista è tutto rimandato alla fine della Coppa D’africa, in cui Bennacer è impegnato con l‘Algeria.