Tema rinnovi: le ultime su capitan Romagnoli!

In casa Milan tiene banco il rinnovo di Alessio Romagnoli. Il capitano non ha ancora raggiunto un accordo con la società e sembra che non prenderà una decisione a breve.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’offerta per lui è sul tavolo già da un po’ di tempo, ma il difensore tentenna.

La dirigenza rossonera è disposta ad arrivare fino a 3 milioni più bonus. Romagnoli, però, oltra a valutare questa offerta, si starebbe guardando attorno, in cerca di altre opportunità.

Non è da escludere, dunque, la possibilità di salutare Milano dopo sette lunghi anni. Adesso, dovrà decidere esclusivamente lui se accettare la proposta del Diavolo oppure cambiare aria.