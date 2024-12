Ultime Milan, manca solo la firma: tutto fatto per il rinnovo

In casa Milan si pensa già al futuro: la dirigenza sta rinnovando i giocatori più importanti della squadra.

Matteo Gabbia ha firmato poche settimane fa il suo nuovo contratto con il Milan, prolungando il legame con il club rossonero fino al 30 giugno 2029. Un rinnovo accolto con entusiasmo dalla società e dai tifosi, che vedono nel giovane centrale italiano un elemento importante per il futuro della squadra. Ma il lavoro della dirigenza milanista sul fronte dei rinnovi contrattuali non si ferma qui.

A breve, infatti, altri due pilastri della rosa potrebbero seguire l’esempio di Gabbia. Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il club sarebbe ormai vicino a ufficializzare i prolungamenti di due giocatori chiave.

Due rinnovi in vista: i tifosi possono esultare

Mike Maignan e Tijjani Reijnders sono ad un passo dal rinnovo. La rosea titola infatti: “Reijnders e Maignan nel futuro. Rinnovi pronti fino al 2029”, anticipando l’accordo imminente per entrambi i giocatori.

Il rinnovo di Mike Maignan è particolarmente significativo, considerando il ruolo cruciale che il portiere francese riveste nella squadra. Arrivato al Milan nel 2021 per sostituire Gianluigi Donnarumma, si è imposto rapidamente come uno dei migliori portieri al mondo, grazie alle sue parate decisive e alla leadership che esercita in campo.

Il nuovo contratto, che lo legherà al Milan fino al 2029, prevede un importante adeguamento economico: il suo stipendio passerà dagli attuali 3,2 milioni di euro netti a stagione a 5 milioni, ai quali si aggiungeranno ulteriori bonus. Un riconoscimento meritato per il portiere, che continuerà a beneficiare degli sgravi fiscali del Decreto Crescita. La scelta del Milan di non inserire clausole rescissorie nel contratto rappresenta inoltre una chiara volontà del club di blindare uno dei suoi giocatori più preziosi, mantenendo il controllo totale sul suo futuro.

Anche Tijjani Reijnders, arrivato la scorsa estate dall’AZ Alkmaar, è destinato a legarsi ulteriormente al Milan. Il centrocampista olandese ha dimostrato di essere un elemento indispensabile per il gioco rossonero, grazie alla sua qualità tecnica e alla visione di gioco. Il suo rinnovo, che prolungherà il contratto fino al 2029, prevede un adeguamento dell’ingaggio dagli attuali 1,7 milioni di euro a 3,5 milioni bonus inclusi. Nel nuovo accordo potrebbe essere inserita anche un’opzione per un ulteriore prolungamento fino al 2030, a dimostrazione della fiducia che il Milan ripone nel centrocampista.

Con questi due rinnovi, la dirigenza del Milan conferma la strategia di costruire un progetto a lungo termine, basato su giocatori giovani ma già affermati, che possano garantire continuità e qualità negli anni a venire. Un bel segnale.