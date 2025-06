Il Milan riparte da Leao: arriva il gesto che fa chiarezza

Rafa Leao è davvero pronto a rilanciare il Milan e arrivano interessanti novità in vista della prossima stagione.

La stagione è finita da pochi giorni e in casa Milan è ormai pronta una vera e propria rivoluzione. Il club rossonero lavora in entrata ed in uscita con il neo direttore sportivo Igli Tare che studia la miglior formazione e miglior rosa possibile da dare all’allenatore livornese Massimiliano Allegri. Il club quasi sicuramente ripartirà direttamente da Rafa Leao.

Il campione portoghese è una delle stelle del suo Milan, già in passato Allegri ha elogiato le sue qualità ed ora il tecnico proverà ad esaltare ancora di più un giocatore fondamentale per il suo gioco, abile a fare le ripartenze ma che deve sicuramente risultare più concreto. Quel che è certo è che – come riporta il Corriere dello Sport – il tecnico vuole ripartire da Leao.

Leao Milan, niente cessione: Allegri ha le idee chiare

Mentre Tijani Reijnders e Theo Hernandez appaiono sempre più lontani da Milano diversa è invece la situazione di Leao e il giocatore viene ritenuto fondamentale dall’allenatore livornese. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Allegri ha subito chiamato Leao dopo la firma come nuovo tecnico e gli ha illustrato il suo progetto tecnico.

Il quotidiano sottolinea quindi che Leao ‘incassa il sostegno di Allegri’ e l’allenatore punta molto sulle qualità tecniche e fisiche del suo giocatore clou. Un gesto che fa chiarezza con Leao che è quindi incedibile ed il club vuole ripartire dal talento portoghese.