La big inglese piomba su Rafa Leao: assalto al mercato rossonero

Colpo di scena in casa Milan e ora una big inglese sarebbe pronta a fare follie per arrivare al talento del Milan Rafa Leao.

Dopo una stagione da dimenticare c’è tanto da cambiare in casa Milan e il club rossonero sta facendo alcune valutazioni, in particolare il neo Ds Igli Tare sta valutando chi trattenere e chi usare come pedina sul mercato. D’altronde il Milan non parteciperà alle coppe nella prossima stagione e il club deve decidere chi sacrificare per poter nuovamente intervenire sul mercato.

Da Thiaw e Tomori fino a Reijnders, sono stati fatti vari nomi ma l’unico che finora sembra essere incedibile è sicuramente il talento portoghese Rafa Leao. Il giocatore sembra essere fondamentale per Allegri e Tare e la società vorrebbe ripartire da lui ma allo stesso tempo bisogna fare i conti con la realtà e bisogna fare attenzione alle possibili offerte per il giocatore: nelle ultime ore è esplosa la bomba di mercato.

Ultim’ora Leao, la cessione non è utopia

Secondo quanto riportano i colleghi di Football Insider l’Arsenal di Arteta avrebbe messo nel mirino il talento rossonero Rafa Leao e sarebbe pronta a presentare un’offerta. Il club inglese non sarebbe completamente soddisfatto, specialmente dal punto di vista realizzativo, di Martinelli e starebbe cosi valutando possibili sostituti.

Il Milan, allo stesso tempo, ritiene Leao incedibile e sicuramente non valuterà offerte inferiori alle tre cifre con un giocatore che, soprattutto in caso di partenza di Reijnders, difficilmente verrà sacrificato sul mercato.