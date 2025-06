Sorpresa Milan, niente addio: Allegri dà l’ok alla permanenza

Appena comincerà il ritiro il tecnico del Milan Massimiliano Allegri farà le opportune valutazioni per capire cosa serve e cosa no alla squadra.

Massimiliano Allegri non vede l’ora di mettersi al lavoro e capire cosa serve a questo Milan. L’ultima stagione rossonera è stata fallimentare ed il tecnico italiano è chiamato a far reagire una squadra in evidente difficoltà. Il Milan non giocherà in Europa e avrà quindi una rosa ridotta rispetto allo scorso anno, il club deve valutare chi trattenere e chi meno in rosa.

Nelle ultime ore la società sembrerebbe aver deciso per un cambiamento repentino, una decisione importante su un giocatore che sembrava in uscita e che invece ora sembra molto più vicino alla permanenza. Stiamo parlando del giocatore belga Alexis Saelemaekers, reduce da un’esperienza in prestito tra le fila della Roma.

Allegri vuole la conferma, svolta in casa Milan

Alexis Saelemaekers è reduce da due esperienze in prestito prima al Bologna e poi alla Roma ed in entrambi i casi ha ben figurato. Nella Capitale sia prima che dopo l’avvento di Ranieri Saelemaekers è stato uno dei migliori, i giallorossi volevano riscattarlo ma alla fine non è stato trovato alcun accordo. Ora come riporta Tuttosport ci sarebbero novità sul futuro del giocatore.

Saelemaekers potrebbe davvero restare al Milan con Allegri che avrebbe approvato il giocatore e sarebbe ben propenso di lanciare il laterale belga, un jolly che può interpretare più ruoli in mezzo al campo e che per questo sarebbe un inatteso colpo a sorpresa per il mercato rossonero, colpo di scena.