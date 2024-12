Milan: contratto pronto in sede, firma fino al 2029

Novità importanti in casa rossonera. Un giocatore è pronto a firmare il contratto con la squadra meneghina: presto attesa la fumata bianca

Per il Milan il momento non è assolutamente facile. Lo sfogo di Fonseca sta iniziando ad avere i primi effetti. Contro il Genoa tra panchina e campo saranno molti i giovani. Una scelta che premia il lavoro di Bonera con l’Under 23, ma anche un chiaro segnale ai giocatori della prima squadra. La volontà è quella di proseguire con il progetto iniziato ormai da qualche mese. L’atteggiamento, però, deve essere quello giusto altrimenti si darà spazio ai ragazzi dell’Under 23 o della Primavera.

Intanto ci sono delle notizie riguardanti uno dei rinnovi. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’accordo è ormai definito e la firma è attesa nelle prossime settimane. Il prolungamento sarà fino al 2029 e la decisione del Milan rappresenta la conferma di voler continuare con il progetto iniziato ad inizio stagione. Poi naturalmente toccherà ai giocatori impegnarsi e guadagnarsi la conferma.

Milan: rinnovo fatto, manca solo la firma

In attesa di definire alcuni colpi durante il calciomercato invernale (a partire da un vice Hernandez), il Milan si sta dedicando ai rinnovi. Prolungamenti che non servono solamente a blindare i propri talenti, ma anche ad avere una sorta di maggiore forza durante eventuali trattative per le cessioni.

E, stando alle ultime indiscrezioni, nelle prossime ore ne dovrebbero arrivare due. Maignan e Reijnders sono ormai ad un passo a prolungare il proprio contratto con i rossoneri. È vero che nel calcio fin quando non c’è la firma tutto può accadere, ma in questo caso sembra tutto definito e quindi tra la dirigenza c’è la sicurezza di arrivare al comunicato ufficiale nel giro di breve tempo. Un doppio rinnovo fino al 2029 che conferma la centralità dei due giocatori nel progetto. Oltre che naturalmente l’accordo consente al Milan di poter alzare le pretese in caso di trattative durante il calciomercato estivo.

Chiusi questi due capitoli, il Milan proverà ad aprirne un altro: quello di Hernandez. Nonostante il francese sia ormai ai ferri corti con Fonseca, la società ha intenzione di proseguire con il giocatore anche per il contratto in scadenza nel 2026. E comunque il rinnovo non garantirà una sua permanenza a Milano. Su di lui ci sono diverse squadre e l’addio non è da escludere a prescindere.